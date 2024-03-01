Застать автора фотовыставки «Как прекрасен этот мир, посмотри...» Александра Жданко в городе – задача очень трудная, если не сказать – почти невыполнимая. Реально это сделать только зимой. Холодное время года ученый проводит за компьютером, изучая горные склоны и анализируя, где же еще могут попасться неизвестные виды. Большую часть жизни Александр провел и проводит в научных экспедициях. В городе ему уже некомфортно, его мир там – за пределами стекла и бетона, где солнце согревает цветы и на них сле­таются бабочки всевозможных цветов и размеров – его главная цель и предмет исследований.

С поиском каждой из них в обязательном порядке связана почти не­реальная история. Но не только бабочки – ньюсмейкеры ученых баек, в багаже повествований есть и другие насекомые, а также птицы, грызуны и даже огромный питон, с которым Александру пришлось столкнуться в прямом смысле лицом к лицу. И что интересно, в этот момент, как истинный служитель науки, думал он не о собственной безопасности, а о том, удалось ли помощнику сделать заветный кадр.

Александр Жданко – ученый-натуралист и путешественник. Более 50 лет занимается изучением чешуекрылых насекомых или бабочек. За это время участвовал более чем в 300 экспедициях по разным странам Азии и описал 132 новых вида и подвида дневных бабочек.

Профессию энтомолога он не выбирал, признается, что уже родился с сачком. Поэтому перед выбором никогда не стоял, посвятив всю свою жизнь, наверное, самой романтичной профессии в мире.

Впервые увидев нашего героя 20 лет назад, невозможно было поверить, что ученому на тот момент уже стукнул солидный «полтинник». Высокий худощавый мальчишка, которому почему-то 50. А как горели его глаза! Их невозможно забыть и спутать. И вот спустя два десятилетия перед нами все тот же мальчишка с тем же самым фирменным горящим взором, очаровательной улыбкой, способный часами рассказывать об удивительной природе родного края, «травить» забавные и поучительные истории и вдохновлять всех в радиусе досягаемости.

А послужной список-то у Александра далеко не мальчишеский. Автор сегодняшней выставки участвовал в выпуске 12 монографий и более 10 книг по насекомым, птицам и растениям. Только фотоальбомов о природе Алматинской области под его именем опубликовано 15.

С 1996 года провел 17 персональных фотовыставок в Алматы, Санкт-Петербурге, Москве, посвященных дикой природе.

...Со стен Алматинской академии кино и телевидения на нас смотрел мик­ромир. Улыбчивые хомяки, удивленные пау­ки, застенчивые крошечные пташки, признающиеся в любви, и даже важный итальянский клоп-модник в ярком полосатом костюме, разглядеть у которого на снимке можно не только весьма деловитый взгляд, но и крошечные «мохнатки» на кончиках лапок, хотя сам красно-черный «вредитель» размером не больше сантимет­ра. Все как у старших братьев: хлопоты, радости, заботы. Вот, например, суетливый родитель-крапивник – самая маленькая птичка нашей фауны – после удачной охоты горделиво несет птенцам добычу в клюве. И не скажешь, что статный смелый охотник весом около 10 граммов. А вот и наша гордость – синий дрозд – птица невероятной красоты и элегантности, с оперением цвета ночного южного неба, усыпанного искрами далеких звезд. Автор застал семейство дроздов за очень личным процессом кормления взлохмаченных несуразных птенцов, которым еще предстоит вырасти в рос­кошных благородных птиц.

Глядя на эти работы, абсолютно сог­лашаешься с автором – этот мир действительно прекрасен, надо только рассмотреть.