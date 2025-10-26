Позитивная динамика наблюдается и на рынке других драгоценных металлов, сообщает BAQ.KZ

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Стремительный подъем цен на золото вновь повернул взгляд глобальных инвесторов в сторону стран, для которых добыча драгоценных металлов является одним из ключевых экономических двигателей. JP Morgan отмечает, что экспортеры золота, такие как Гана, Казахстан и Узбекистан, ощутили заметную выгоду от улучшения конъюнктуры на мировом рынке.

Аналитики указывают: даже после недавнего снижения котировок долгосрочный тренд остается восходящим. По прогнозу банка, стоимость золота может превысить отметку в 5 000 долларов за унцию уже к четвертому кварталу 2026 года. Такой сценарий сулит новым экономическим ростом странам, где золото является “не просто металлом, а стратегической силой”.

Позитивная динамика наблюдается и на рынке других драгоценных металлов. Платина и серебро также подорожали, что принесло дополнительный доход Казахстану и Таджикистану. Для Казахстана это не только экспортные возможности, но и важный инструмент стабилизации финансового сектора: страна активно использует зеркальные операции с золотом для поддержки устойчивости валютного рынка.

В Узбекистане “золотой поток” усиливает импульс проводимых реформ. Правительство придерживается консервативного подхода к управлению дополнительными доходами, формируя подушку безопасности и направляя поступления в экономику постепенно, чтобы обеспечить долгосрочный эффект.

Экономисты отмечают, что нынешняя ситуация напоминает эпоху, когда золото служило главным гарантом уверенности в будущем. Сегодня драгоценные металлы вновь становятся тем якорем, который помогает странам региона укреплять национальные валюты, наращивать резервы и расширять пространство для реформ.

Пока мировые биржи продолжают следить за динамикой золота с затаённым дыханием, Центральная Азия получает шанс превратить благоприятный тренд в устойчивое развитие. В условиях геополитической турбулентности именно “твердое золото” выступает самым мягким способом смягчить внешние риски.