Как рост цен на драгоценные металлы усиливает экономики ЦА

Экономика
147

Позитивная динамика наблюдается и на рынке других драгоценных металлов, сообщает BAQ.KZ

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Стремительный подъем цен на золото вновь повернул взгляд глобальных инвесторов в сторону стран, для которых добыча драгоценных металлов является одним из ключевых экономических двигателей. JP Morgan отмечает, что экспортеры золота, такие как Гана, Казахстан и Узбекистан, ощутили заметную выгоду от улучшения конъюнктуры на мировом рынке.

Аналитики указывают: даже после недавнего снижения котировок долгосрочный тренд остается восходящим. По прогнозу банка, стоимость золота может превысить отметку в 5 000 долларов за унцию уже к четвертому кварталу 2026 года. Такой сценарий сулит новым экономическим ростом странам, где золото является “не просто металлом, а стратегической силой”.

Позитивная динамика наблюдается и на рынке других драгоценных металлов. Платина и серебро также подорожали, что принесло дополнительный доход Казахстану и Таджикистану. Для Казахстана это не только экспортные возможности, но и важный инструмент стабилизации финансового сектора: страна активно использует зеркальные операции с золотом для поддержки устойчивости валютного рынка.

В Узбекистане “золотой поток” усиливает импульс проводимых реформ. Правительство придерживается консервативного подхода к управлению дополнительными доходами, формируя подушку безопасности и направляя поступления в экономику постепенно, чтобы обеспечить долгосрочный эффект.

Экономисты отмечают, что нынешняя ситуация напоминает эпоху, когда золото служило главным гарантом уверенности в будущем. Сегодня драгоценные металлы вновь становятся тем якорем, который помогает странам региона укреплять национальные валюты, наращивать резервы и расширять пространство для реформ.

Пока мировые биржи продолжают следить за динамикой золота с затаённым дыханием, Центральная Азия получает шанс превратить благоприятный тренд в устойчивое развитие. В условиях геополитической турбулентности именно “твердое золото” выступает самым мягким способом смягчить внешние риски.

#экономика #золото #ЦА #драгметаллы

Популярное

Все
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Австрии
Штормовое предупреждение на территории Казахстана: прогноз погоды на сегодня
Активисты молодежного движения поздравили казахстанцев с Днем Республики
Казахстан и США: стратегическое партнёрство, основанное на доверии и инвестициях
Как рост цен на драгоценные металлы усиливает экономики ЦА
В Жамбылской области открыли уникальный центр четырех направлений
В столице представили шедевры прикладного искусства Китая
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Путь к независимости через верховенство права: 35-летие Декларации о государственном суверенитете
В Китае тестируют самый высокоскоростной поезд в мире
Президент назначил нового посла Казахстана в США
День работника сферы общественного питания впервые отмечают в Казахстане
Триллионы мимо своих: кто получает реальный эффект от госинвестиций?
Реконструкция канала протяженностью 15 км началась в Туркестанской области
Победителей республиканского айтыса наградили в Астане
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Тысячи федеральных служащих в США не получат зарплату
Экибастуз создает новые кластеры
Казахстан имеет все предпосылки для укрепления статуса веду…
В США уже 12-й раз не договорились о прекращении шатдауна

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]