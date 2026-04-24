Как сезон начнешь, так его и проведешь

Эстетика и экология

Как только в северных краях Казахстана наступают погожие деньки, заядлые дачники и огородники потирают ладошки, с нетерпением ожидая встречи со своими наделами. Многие костанайцы, владеющие участками в садовых обществах, привязаны к дачным автобусам, потому-то сезон у них начинается не раньше середины апреля.

Вообще же, второй месяц весны в местных широтах считается самым жарким для дачников. А 2026-й – особенный год. Все потому, что садоводам-любителям предстоит управиться со всеми подготовительными делами в довольно сжатые сроки. Так уж повелось, что при высадке овощных культур дачники ориентируются на народный календарь, стараясь распределить по заранее заготовленным грядкам томаты, перец и баклажаны перед самой Троицей. Раньше никак нельзя: обязательно ударят заморозки или же пойдет град, перед которыми еще нежные и чувствительные растения просто не выстоят. Ну а поскольку в нынешнем году один из главных православных праздников выпадает на ранний срок – 31 мая, времени остается не так уж и много.

Итак, традиционно дачный сезон начинается с уборки территории, что позволяет не только улучшить эстетический вид участка, но и предотвратить распространение болезней и вредителей. Вот тут у многих возникают трудности: куда же девать листовой опад? Разводить открытые костры на участках запрещено законом, вывозить особо некуда… Но вот некоторые хитроумные садоводы приноровились использовать опавшую еще осенью листву как первоклассное удобрение.

– Многие закапывают ее в отдельно отведенное для этого место, а мы всю листву убираем в малину. Распределяем ее равномерно по всей грядке у основания кустов, а затем обязательно сверху присыпаем грунтом. Листва там перегнивает и служит отличным удобрением для малины. Пользуюсь этим методом уже несколько лет и заметила, что урожая стало больше, а сама ягода крупнее и слаще. Можно это делать и осенью, сразу после листопада, но поскольку у нас автобусы ездят только до 15 октября, а к тому времени опадает еще не вся листва, мы проводим эту процедуру именно весной, – поделилась своим опытом владелица дачного участка СО «Пригородное» Любовь Дядик.

Впрочем, мульчирование листовым опадом – не единственный секрет богатых урожаев малины. Немаловажную роль в этом играет и обрезка. «Стрижку» кустов садовод с приличным стажем делает именно в конце апреля, когда полностью сошел снег, а земля еще не успела прогреться.

– В это время уже становится понятно, что конкретно нужно убирать. Здоровые побеги набирают почки, а те, что вымерзли и высохли, имеют обычно светло-серый окрас, от них и нужно избавиться, срезав под самый корень. Во-первых, чтобы они не мешали развиваться здоровым стеблям, которым нужен воздух и свет. А во-вторых, в сухих и подмерзших стеблях обитают вредители. Когда я убрала весь сухостой, а также поврежденные и вымерзшие ветки, немного подрезаю верхушки. Это делается для того, чтобы малина росла не ввысь, а вширь. Так укреп­ляется корневая система, больше завязи, соответственно, больше ягод, – говорит Любовь Дядик.

От закрытого

к открытому

Оксане Носенко апрель напоминает о том, что пришла пора освобождать цветы, кустарники и деревья от соломенного одея­ла. Такая мера, по мнению дачницы, стала необходимой на протяжении ряда последних лет, учитывая изменение клима­та. Нестабильные погодные условия часто сбивают растения с толку, и порой они, не зная как себя вести, выдают причудливые «номера»: то одноразовая клубника вдруг начинает цвести повторно в сентябре, то смородина набирает почки уже глубокой осенью. К тому же снег в последние годы выпадает поздно, а нагрянувшие морозы становятся губительными для кустарников. Тут-то и выручает солома, оберегая корневую систему от вымерзания.

Дачница считает свой метод сохранения кустарников самым универсальным. Солома является воздухо- и водопроницае­мым материалом, она также удерживает тепло, не запревает.

Вот только не стоит открывать растения с первыми же лучами солнца. Весна на севере Казахстана стала слишком уж обманчивой.

– В нынешнем году в начале апреля у нас было тепло, доходило до 30 градусов, а потом пришло похолодание, были даже легкие заморозки до минус трех. И только сейчас погода стала более стабильной. Поэтому солому убираю поэтапно. К примеру, ранние цветы, такие как крокусы, рябчики, нарциссы, уже приоткрыла. Полностью всю солому не убираю, какая-то ее часть всегда остается в качестве мульчи. Также уже полностью сняла соломенное одеяло со взрос­лого куста жимолости. А вот молодые кустарники смородины и крыжовника открыла только наполовину, – рассказывает владелица дачного участка в СО «Тимирязево» Оксана Носенко.

А пока еще хрупкие растения только дожидаются своей очереди на «освобождение», дачница времени даром не теряет. Пришла пора весенней обработки участка от вредителей. Пока сады еще не зацвели, в ход идет химия. Дачная аптечка Оксаны Носенко в общем-то небольшая, поскольку состоит из трех-четырех препаратов, но зато результативная.

– Против вредителей я использую препарат «БИ-58». Заливаю его в свой ранцевый опрыскиватель, надеваю на плечи и пошла по всему участку, опрыскивая все подряд: хоть деревья, хоть клубнику, хоть цветы… Нередко слышу, что многие экономят на препарате, обрабатывая только, к примеру, куст смородины. Но это неправильно. Если вредители поселились на вашем участке, избавляться от них нужно кардинально. Иначе получаются полумеры. Далее от вирусных и грибковых заболеваний я применяю «Фитоспорин МЖ». Препарат в жидком виде очень удобен для разведения в воде, в нем уже содержится серная палочка. Но есть нюанс: он работает только при положительных температурах. То есть обрабатывать им можно тогда, когда теплая погода станет стабильной даже ночью, – поясняет Оксана Носенко.

Завершает обработку плодовых дачница по розовому конусу. Когда начинают показываться бутончики, в ход идет «Актара», период действия которой составляет три недели. Как раз за это время успевают распус­титься цветочки, из которых и будут образовываться завязи. И тогда уже химию использовать не рекомендуется. Но если очень нужно, можно применить биопрепарат. У дачницы на такой случай есть «Фитоверм». Через три дня после обработки плоды готовы к потреблению в пищу.

Закаливание

и общеукрепляющие процедуры

Апрель также называют помидорным месяцем. Поскольку в это время дачники сеют томаты на рассаду прямо на дачном участке. Самый удачный момент – середина месяца. Для начала нужно правильно подготовить грядку: перекапываем, заливаем ведром кипятка, чтобы земля прогрелась, и сеем семена так же, как если бы делали это дома в специальных поддонах. Как только процесс завершен, ставим дуги по всей длине грядки, плотно укрываем пленкой и ждем первых всходов. Обычно на это уходит недели две.

– Мы сажаем томаты таким способом уже больше 20 лет и уже неоднократно убедились в его эффективности. Это значительно экономит место и время. Нам не нужно думать о том, куда же ставить эти бесконечные ящики с рассадой, особенно когда она подрастает и перерастает… Мы не ходим постоянно с мисочкой, чтобы полить помидоры. Под пленкой на грядке образуется конденсат, за счет чего и увлажняется верхний слой почвы. Внут­ри там как парная бани, потому и семена всходят довольно быст­ро. Важно не пропустить этот момент и заменить целлофан на дышащую ткань, иначе под яркими лучами солнца рассада сгорит, – утверждает владелица дачного участка в СО «Мелиоратор» Валентина Егорова.

А вот рассаду перцев и баклажанов дачница выращивает традиционно – в домашних условиях. Посев этих культур приходится на 20-е числа февраля, а в апреле, когда растения хорошо подросли, Валентина Егорова приступает к процедуре закаливания. Каждое утро все поддоны с рассадой выносит на балкон, а вечером заносит обратно в комнату. Постепенно стебли перцев и баклажанов начинают менять окрас на более темные тона. Это говорит о том, что растения становятся крепче. И когда их высадят в открытый грунт, не будут болеть, а приживутся хорошо и быстро, ведь они уже не такие нежные.

Валентина Егорова поделилась и собственными методами высадки рассады в открытый грунт, которые нарабатывала годами путем проб и ошибок. В каждую вырытую лунку сначала кладет горсть перегноя, сверху столовую ложку биогумуса, заливает водой, затем усаживает растение и сверху уплотняет корень землей. Такой способ делает «растишки» более устойчивыми к болезням, дает обильную урожайность и раннюю спелость плодам.

– Мы с соседями часто высаживаем рассаду на даче в один день. И они удивляются, почему у нас уже помидоры красные, а у них еще даже плодов нет. А вот благодаря такому методу мы начинаем собирать урожай томатов раньше всех и едим их до поздней осени, – рассказывает дачница. – Есть у нас свой секрет и в посадке перцев и баклажанов. После того как все растения усажены в грядки, ставим дуги и укрываем дышащим материалом, оставляя с обеих сторон маленькие окошечки для создания вентиляции. Это делается для создания тени. К этому времени на улице уже устанавливается жаркая погода, а рассада ведь очень нежная, особенно листья баклажанов, как папиросная бумага, они сразу белеют и скручиваются… А под «покрывалом» чувствуют себя прекрасно, как будто всегда там и росли. Закрытыми мы их держим примерно неделю-полторы, а потом полностью открываем, и они не болеют.

В общем, секретов и премуд­ростей дачники навыдумывали много – на любой сезон, регион, культуру и, конечно же, кошелек! Недаром говорят: век живи – век учись!