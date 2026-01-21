Как служат инженерные войска Казахстана

Служу отечеству!
3
Айман Аманжолова
корреспондент

21 января в Казахстане отмечается День инженерных войск – профессиональный праздник военнослужащих одной из самых ответственных и рискованных специальностей, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В их рядах служат саперы, инженеры-разведчики, механики-водители, понтонеры, кинологи и другие специалисты. Военные инженеры обеспечивают подготовку маршрутов, возведение фортификационных сооружений, установку и обезвреживание минно-взрывных заграждений, организацию переправ и водообеспечение войск.

В их задачи также входят маскировка и имитация военных объектов. Ключевую роль в обеспечении безопасности играют инженерно-саперные подразделения, занимающиеся разминированием местности. Их работа требует высокой профессиональной подготовки, дисциплины и стрессоустойчивости. Подразделения инженерных войск оснащены современными средствами разведки, робототехникой, землеройной и понтонной техникой.

Военные инженеры также привлекаются к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Во время весеннего паводка 2024 года были развернуты паромные переправы через реки Уил и Есиль, эвакуировано более 3 тысяч человек, переправлено около 1,5 тысячи единиц техники и доставлено свыше 400 тонн гуманитарной помощи.

Значительный вклад казахстанские инженеры внесли и в международные миссии. В ходе операции в Ираке ими было уничтожено более 4 миллионов взрывоопасных предметов и очищено свыше 6,7 тысячи кубометров воды. Оснащенные современной техникой и укомплектованные квалифицированными специалистами, инженерные войска остаются важным элементом системы национальной безопасности.

 

 

#Казахстан #войска

