В Алматы завершил работу ІІІ Международный симпозиум по передовым исследованиям по сохранению биоразнообразия растений в третьем полюсе мира.

Фото предоставлено организаторами

В нем участвовали более 120 ученых из 14 стран, а также первые руководители вузов, НИИ, молодые ученые, специалисты в области ботаники, молекулярной генетики, экологии, охраны природы Казахстана.

Академик Ерлан Туруспеков отметил, что третьим полюсом называют горные системы – Гималаи, Тибет, Памир и Тянь-Шань. Они обладают большим объемом ледников и снега, и имеющееся тут биоразнообразие представляет интерес для ученых.

Отметим, что по предварительной договоренности в Центральной Азии впервые создана сеть по изучению биоразнообразия. В этой программе участвуют Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, ученые объединяются, чтобы совместно изучать биоразнообразие Памира и Тянь-Шаня.

Президент НАН при Президенте РК Ахылбек Куришбаев в своем выступлении подчеркнул, что сохранение природных экосистем является не только экологическим вопросом, но и стратегической задачей устойчивого развития Казахстана и Центральной Азии. Необходимы конкретные научно обоснованные меры, направленные на сохранение биоразнообразия и управление рисками.

По его словам, Академия наук предлагает ряд решений. Это создание национальной системы экологического мониторинга и прогнозирования на базе искусственного интеллекта, геоинформационных систем и дистанционного зондирования, использование современных геномных и цифровых технологий. Эта система должна обеспечить постоянное слежение за состоянием ключевых экосистем – ледников, водоемов, пастбищ, растительности – в режиме реального времени. Особое внимание должно быть уделено разработке моделей экологических ниш и сценариев изменений ареалов с учетом климатических прогнозов, что позволит заранее выявлять риски и адаптировать меры по сохранению биологического разнообразия.

На симпозиуме также выступили академик Китайской академии наук Ханг Сун, академик Академии наук Республики Узбекистан Комилжон Тожибоев, ученые из крупных научных центров Таджикистана, Кыргызстана, Кореи, Германии, Венгрии, Армении, Финляндии. По оценке экспертов, форум стал важной площадкой для международного сотрудничества, поддержки научных исследований и образовательных инициатив по вопросам защиты биоразнообразия в Центральной Азии.

По итогам симпозиума был подписан Меморандум о международном сотрудничестве в рамках Центрально-Азиатской сети по изучению биоразнообразия и подготовлена резолюция, в которой отражены ключевые предложения, инициативы и пути решения важных вопросов в этой сфере.