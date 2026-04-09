Центр начал работу с октября 2025 года, он разместился в сфере «Нур Алем». Его задача – развивать отечественные ИИ-технологии, создавая национальную экосис­тему, вовлекать в исследования талантливую молодежь, поддерживать их стартапы, находить инвестиции. Сегодня Alem.ai объединяет в одном пространстве общественную, образовательную, предпринимательскую, исследовательскую и государственную структуры.

На первом этаже – общественное пространство, где любой желающий буквально может соприкоснуться с искусственным интеллектом. Здесь разместились цифровые панели, интерактивные устройства и роботы. К примеру, посетителей встречают цифровой проводник AI-Con и голограмма-аватар AILA, которые могут вести диа­лог и ответить на вопросы на трех языках.

Большую часть пространства занимает Музей сингулярности, где можно погрузиться в историю искусственного интеллекта. Посетитель не просто читает информацию, а взаимодействует с ней через игровые механизмы и визуальные инсталляции. Здесь же расположен AI Cinema – иммерсивный кинотеатр со 180-градусной проекцией, где показываются фильмы и ролики, полностью созданные ИИ. По соседству расположена зона робототехники. Тут можно увидеть роботов-творцов, компаньо­нов и промышленные модели. Интерес­но, что каждый из них работает по своим графикам: если одни андроиды выполняют задачи, другие – отдыхают или развлекают посетителей.

В отдельной зоне дети могут создавать рисунки, которые нейросеть мгновенно «оживляет» на экране, а в уголке будущих профессий ребята проходят цифровое тестирование и получают рекомендации по обучению.

На втором и третьем этажах работает TUMO Astana – Центр креативных технологий для подростков 12–18 лет. Как объясняет директор офиса образовательных программ Astana Hub Алена Славкина, центр выстраивает сис­темный подход к привлечению талантов начиная с раннего возраста. Обучение здесь бесплатное и ведется по 11 ключевым направлениям, включая генеративный ИИ, программирование, разработку игр, анимацию, 3D-моделирование, робототехнику, графический и моушн-дизайн.

– Обучение состоит из индивидуальной работы на платформе TUMO Path, участия в офлайн-воркшопах с менторами и в учебных лабораториях – с экс­пертами. В результате учащиеся формируют реальные проекты и портфолио, что обеспечивает их готовность к дальнейшему обучению и профессиональной реализации в высокотехнологичных отраслях, – говорит Алена Славкина.

Следующий этап – Tomorrow School, расположенная на четвертом и пятом этажах. Это первая в стране школа ИИ, построенная на peer-to-peer подходе. Здесь нет традиционных преподавателей и оценок: обучение проходит на базе Astana Hub через совместную работу и реализацию проек­тов. Полный цикл бесплатного обучения занимает два года. За это время студенты выполняют более 50 проектов, осваивают десятки языков программирования и в итоге выбирают специализацию от AI-инженерии до кибербезопасности.

– Суть педагогики Tomorrow School основывается на программировании с акцентом на творческую деятельность, а не на теоретические знания. Она строится на практических методах решения проблем, индивидуальном и коллективном обучении. Сердце учебной программы – код и разработка программного обеспечения, которые движут всеми цифровыми процессами. Это позволяет студентам развивать собственное восприятие программных парадигм, – считает директор офиса образовательных программ.

На верхних этажах центра сосредоточена исследовательская и управленческая инфраструктура. Действует AI-кампус – пространство для поддержки стартапов и развития предпринимательской экосистемы. Здесь проекты проходят путь от идеи до MVP, где тестируют гипотезы и выводят их на первые пилотные запуски. Одним из ключевых инструментов стала акселерационная программа AI’preneurs, которая уже показала первые результаты: более 960 заявок, 35 созданных стартапов в сфере ИИ и свыше 400 тыс. долларов привлеченных инвестиций.

Чтобы по достоинству оценить проекты, в центре проводят различные конкурсы. Так, недавно прошел Alem.ai battle, который собрал 830 заявок со всей страны. Среди победителей – проекты с прикладным потенциалом: SuGuard, предлагающий систему раннего выявления риска диабета; Ustaz AI, автоматизирующий работу учителей, и Robio с медицинским решением на базе тактильной AI-перчатки.

Что касается международного сотрудничества, то Alem.ai изначально позиционирует себя как центр для притяжения специалистов и партнеров из разных стран. В нем созданы научно-исследовательские лаборатории и офисы технологичес­ких компаний.

– На текущем этапе формируется пул международных технологических компаний, заинтересованных в размещении своих офисов в Alem.ai. В числе потенциальных партнеров рассматриваются такие крупные игроки, как Telegram, TON, Tether, inDrive, Google и другие. Основной фокус сотрудничества – реализация совместных научно-исследовательских проектов и разработка новых продуктов в сфере ИИ, – отметила директор офиса образовательных программ.

Алена Славкина называет не менее важной задачу грамотной интеграции новых решений в экономику и государственные процессы. Для этого в центре действует AI Driven Government – ситуационный центр для анализа и управления государственными процессами.

К решению всех этих вопросов в Alem.ai подходят комплексно: от школьного образования до научных исследований и коммерциализации проектов. Все это создает условия для будущих интеграций казахстанских разработок в мировую AI-экосистему.