Положительная динамика наблюдается практически по всем показателям, в том числе и по стимулированию коммерциализации научных разработок, а также укреплению кадрового потенциала. Наряду с этим усиливаются и системные меры поддержки работников отрасли. Но обо всем по порядку.

В эпоху усиливающейся глобальной турбулентности обостряется межстрановая конкуренция, в том числе и в научно-технологического сфере. На прошедшей недавно в КазНУ им. аль-Фараби встрече с научной общественностью Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что перед всеми стоит общая цель стратегического характера – создать более эффективную научную среду, стимулировать инновации в экономической сфере, максимально приблизить науку к производству. В рамках поставленных задач, а также в целях реализации ранее озвученных поручений Главы государства в стране реализуется системная политика, направленная на развитие научной отрасли. Перейдем от слов к цифрам.

Если в 2023 году сумма внутренних затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) составила 121,5 млрд тенге, то нынче, по информации пресс-службы Министерства науки и высшего образования, – 260 млрд тенге, то есть показатель вырос вдвое. Это наглядно демонстрирует – государство не просто заинтересовано в развитии отрасли, но и готово материально поддерживать систему. Приток финансовых вложений позволил расширить список научных инициатив и проектов. В 2025 году завершено 1 104 научных исследования, из которых 572 – прикладные и 532 – фундаментальные. При этом доля коммерциализируемых проектов от общего числа завершенных прикладных исследований достигла 35,8%. Как добавляют в МНВО, реализуется 205 проектов коммерциализации, заключено 65 новых договоров.

Рост числа научных проектов, безусловно, привел к увеличению числа тех, кто желает связать судьбу с наукой. Если говорить в целом о кадровом потенциале отрасли, то, по данным прошлого года, численность работников, занятых в НИОКР, составила 28 374 человека, что на 30% превышает показатель 2021-го. Примечательно и другое. Свидетельством активного омоложения специалистов и повышения престижа науки среди молодежи выступает статистика: доля молодых ученых возросла с 7 525 человек (35%) в 2021 году до 13 592 человек (48%) в 2025-м, а средний возраст исследователей снизился с 47,3 до 44 лет. Эти цифры вселяют надежду – у науки есть будущее, есть последователи и продолжатели дел отечественных светил науки. Отметим, что в Казахстане сегодня насчитывается 2 005 докторов, 4 855 кандидатов наук, 4 862 доктора философии (PhD) и 131 доктор по профилю. При этом женщины составляют 56% от общего числа научных работников (13 575 человек), что подчеркивает высокий уровень гендерного баланса в науке.

Наряду с ростом кадрового потенциала и его качественным наполнением радует и другое – казахстанские ученые уже демонстрируют конкретные результаты с высоким экспортным потенциалом. Как сообщают в МНВО, по технологии Института металлургии Satbayev University на базе ТОО «Казахмыс Прогресс» впервые получен технический селен марки СТ-1 методом вакуумной дистилляции с чистотой 99,5%. Это позволило увеличить добавленную стоимость продукции с 30% до 97%. В январе 2025 года на экспорт в Китай поставлено более 100 тонн рафинированного селена с чистотой свыше 99,5%.

Есть и другой пример. Ученые Nazarbayev University разработали технологию получения прекурсоров катодных материалов для литий-ионных аккумуляторов из отечественного сырья. Потенциальный объем производства оценивается в 40 млрд долларов, что открывает возможности для интеграции Казахстана в глобальные цепочки поставок аккумуляторных компонентов.

Укрепляется и международное сотрудничество. В 2025 году Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева стал первым казахстанским вузом – победителем программы Horizon Europe, войдя в проект TiBeRIUM с участием 25 организаций из 12 стран с общим бюджетом 8 млн евро.

Учитывая, что научная деятельность, как и любая другая, немыслима без мер социальной поддержки со стороны государства, скажем: в этом направлении ведется целенаправленная работа. Еще в 2024 году введены доплаты за ученые степени и звания в размере от 17 до 50 МРП, что усилило материальную мотивацию научных работников. Дополнительно внедрены налоговые стимулы – супервычеты на НИОКР до 300%, направленные на привлечение частных инвестиций. Как результат, растет вклад частного сектора: по итогам 2025 года объем частных инвестиций в научные проекты достиг 24 млрд тенге с перспективой дополнительного привлечения 8,8 млрд тенге.

В 2025 году 271 молодому ученому вручены ключи от квартир: 192 – в рамках программ кредитования с АО «Отбасы банк» и 79 – на безвозмездной основе в городе Алматы по поручению Главы государства. Кроме того, присуждены 6 премий в области науки, 75 государственных научных стипендий, в том числе 50 – молодым исследователям, а также премии «Лучший научный работник» 50 ученым, чьи исследования и научные результаты внесли значимый вклад в развитие отечественной науки. 250 ученых получили гранты на прохождение научных стажировок в ведущих мировых центрах.

Казахстан – государство с глубоким историческим наследием и прочным научным фундаментом. Обладая огромным потенциалом, наша страна активно работает над тем, чтобы занять достойное место среди ведущих мировых экономик. Для этого принимаются соответствующие меры, начиная от законодательных изменений, заканчивая масштабными социально-экономическими реформами и поддержкой инновационного сектора.

Принятый Закон «О науке и технологической политике» стал путеводной звездой для деятелей отрасли, благодаря которому и были реализованы меры поддержки, упомянутые выше. Для дальнейшего совершенствования научной сферы, конечно, предстоит еще большая работа, но серьезные результаты, которые уже достигнуты, открывают для отечественной науки новые горизонты. Созданный фундамент теперь позволяет сфокусироваться на реальном внедрении разработок в производство, системной поддержке молодых талантов. Главная задача на ближайшее время – воплотить законодательные нормы в работающие механизмы, которые обеспечат тесную связь науки с экономикой, позволят поднять престиж профессии, усилить социальную защищенность ученых.