RES 2026: казахстанская наука получила признание на глобальном уровне

Международное мероприятие RES 2026, прошедшее в Астане, превратило выставочный центр EXPO в важную международную площадку, где были представлены достижения науки, технологий, инноваций и производства. Данный форум стал значимым событием для демонстрации научно-инженерного потенциала Казахстана, а также конкретных результатов в сфере экологической безопасности, водных технологий, промышленной модернизации и технологической независимости, передает Kazpravda.kz

В рамках RES 2026 широко обсуждались вопросы развития технологического партнёрства между государствами, укрепления интеграции науки и производства, продвижения устойчивых решений и внедрения инноваций в стратегические отрасли экономики.

В мероприятии приняли участие главы государств региона и руководители международных организаций, которые высоко оценили инновационный потенциал Казахстана. Среди почётных гостей были Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Грузии Михаил Кавелашвили, а также Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов. Кроме того, участие приняли представители Организации Объединённых Наций и других международных структур.

В ходе обхода национального павильона высокие делегации ознакомились с рядом передовых проектов, отражающих научно-инженерный потенциал страны. На этой значимой площадке достижения казахстанской науки были представлены Satbayev University совместно с компанией ECOTEC Engineering. Это стало наглядным подтверждением того, что отечественная наука способна не только генерировать идеи, но и превращать их в реальные производственные технологии, востребованные экономикой.

Особое внимание было уделено экспозиции Satbayev University. Здесь были представлены научные разработки учёных университета, реализуемые совместно с ECOTEC Engineering. Данные проекты продемонстрировали, что казахстанская наука приобретает всё более прикладной характер и эффективно работает в интересах стратегических отраслей экономики. Это уже не лабораторные инициативы, а реальные технологические решения, внедряемые в производство и приносящие практическую пользу стране.

Первый проект — производство мембран обратного осмоса, уникальное для Казахстана и Центральной Азии. Данное производство рассматривается как важное инфраструктурное решение, направленное на укрепление технологической независимости региона. Сегодня эта продукция применяется на крупных объектах энергетической, нефтегазовой и промышленной отраслей, становясь реальным инструментом импортозамещения.

Ключевая особенность проекта — система «умных» мембран на основе RFID-технологий, разработанная при участии учёных Satbayev University. Такая система позволяет в режиме реального времени отслеживать состояние мембран, оценивать параметры их работы, заранее выявлять возможные неисправности и прогнозировать срок службы оборудования. Это повышает эффективность производства, снижает технологические риски и выводит водоочистные технологии на новый уровень надёжности.

В настоящее время ведутся работы по созданию мембран нового поколения, адаптированных к условиям Каспийского моря. Планируется проведение опытно-промышленных испытаний в Мангистауской области. Данное направление имеет особую значимость для Казахстана, поскольку вопросы водной безопасности, опреснения морской воды и рационального использования водных ресурсов относятся к числу стратегических приоритетов страны. Кроме того, совместные исследования с University of Porto открывают возможности для продвижения казахстанских технологий на международные рынки.

Второй проект — автоматизированные станции мониторинга качества воздуха и воды. Эти системы позволяют не только фиксировать экологические показатели в режиме реального времени, но и с применением искусственного интеллекта прогнозировать потенциальные экологические риски. Подобные решения имеют большое значение для охраны окружающей среды, промышленной безопасности, управления водными ресурсами и повышения эффективности государственных управленческих решений.

В этом направлении также важную роль играют научные разработки и инженерные решения Satbayev University. Предлагаемые университетом технологии позволяют рассматривать экологический мониторинг не просто как систему наблюдения, а как полноценный инструмент предупреждения, прогнозирования и оперативного управления. Это демонстрирует новый уровень казахстанской науки в области искусственного интеллекта, цифровых технологий и экологической инженерии.

Презентация проектов в национальном павильоне вызвала высокий интерес со стороны глав государств, представителей международных организаций и экспертов. Это свидетельствует о том, что представленные разработки востребованы не только в Казахстане, но и на региональном и глобальном уровнях. Особенно важно, что данные решения напрямую отвечают современной международной повестке — водной безопасности, экологической устойчивости, промышленной эффективности и технологическому суверенитету.

На площадке RES 2026 Казахстан представил себя как государство, способное разрабатывать научно-инженерные решения, внедрять их в производство и выводить на международный уровень. В этом процессе Satbayev University занимает особое место как ведущий центр отечественной инженерной науки. Разработки учёных университета подтверждают, что казахстанская наука становится практической силой, способной создавать технологии, продукты и решения для устойчивого развития страны.

В целом инициативы, представленные на RES 2026, убедительно показали, что наука Казахстана вышла на новый качественный уровень. Сегодня она становится одним из ключевых факторов экономического роста, технологической независимости, экологической безопасности и национальной устойчивости.

Казахстан всё увереннее заявляет о себе не только как страна с богатыми природными ресурсами, но и как государство с сильной научной школой, инженерным потенциалом, собственными технологическими разработками и реальными производственными инновациями. В этом контексте вклад учёных Satbayev University имеет особое значение для укрепления международного авторитета казахстанской науки.

Это прочная основа для будущего страны, её устойчивого развития и достойного места Казахстана в глобальном научно-технологическом пространстве.