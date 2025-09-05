В Послании народу «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил стратегическую задачу – построение Справедливого Казахстана через системные инвестиции в человеческий капитал. Это поручение стало основой для комплексной работы, реализуемой Правительством, и направленной на создание доступной и современной образовательной и научной среды. Она охватывает все ступени от дошкольного воспитания до поддержки передовых исследований, формирует ядро будущего страны и укрепляет ее долгосрочную конкурентоспособность на мировой арене, создавая условия для развития каждого гражданина на протяжении всей его жизни

Фото: пресс-служба правительства РК

Доступное и качественное образование: от детского сада до международных олимпиад

Фундамент для развития человеческого потенциала закладывается с самых ранних лет. Поэтому Правительство уделяет особое внимание системе дошкольного образования, стремясь обеспечить каждому ребенку равные стартовые возможности для успешного будущего. На сегодняшний день в Казахстане функционируют 11,8 тыс. дошкольных организаций, которые посещают более 1 млн детей, из них 470 тыс. воспитываются в государственных и более 540 тыс. – в частных садах. Благодаря системной работе, включающей открытие новых детских садов и внедрение современных механизмов финансирования, охват детей в возрасте от 2 до 6 лет достиг 93,1% и до конца года выйдет на плановый показатель в 95%.

Для дальнейшего расширения доступности утвержден Пошаговый план на 2023–2027 годы, в рамках которого с начала 2025 года уже открыто 195 детских садов на 14,8 тыс. мест, а до конца года будет создано еще свыше 49 тыс. Одновременно внедряются новые воспитательные практики: стартовал пилотный проект по раннему приобщению детей к честному труду в 100 детских садах, а также запускается программа «Успей до пяти», направленная на поддержку семейного воспитания.

На уровне школьного образования основной акцент смещен с простого усвоения знаний на развитие функциональной грамотности и компетенций XXI века. Выбранный курс уже доказал свою эффективность, обеспечив вхождение Казахстана в топ-50 престижного международного исследования PISA. Успехи страны особенно ярко проявляются на мировой арене: в 2024–2025 учебном году каждый второй казахстанский участник международных олимпиад вернулся с призовым местом. Всего школьники завоевали более 1000 медалей, включая 193 золотые. В частности, в 2025 году 27 из 31 казахстанского школьника стали призерами крупнейших международных конкурсов. Особое внимание уделяется талантам из сельской местности: Вторая Республиканская олимпиада среди сельских школ показала десятикратный рост числа победителей, открывая для них новые образовательные и карьерные перспективы.

Современная инфраструктура и равные возможности для всех

Для обеспечения единых стандартов качества обучения по всей стране ведется беспрецедентная по своим масштабам работа по модернизации инфраструктуры. В 2025 году ведется строительство и планируется ввод 232 новых школ рассчитанные на 267 тыс. ученических мест, что является прямым шагом к решению проблемы трехсменного обучения. Параллельно реализуется программа реновации действующих зданий: в 2025 году капитальным ремонтом будет охвачено 245 школ. Дополнительно модернизируются свыше 1 тыс. сельских школ, для 680 организаций из которых закупается более 1,1 тыс. современных предметных кабинетов. Важным шагом в цифровизации стал полный перевод 100% школьных учебников в электронный формат с интерактивным контентом, что делает обучение более гибким и доступным.

Ключевым направлением работы является построение инклюзивного общества, где каждый ребенок чувствует себя полноправным его членом. На сегодняшний день уже в 90% школ созданы необходимые условия для комфортного обучения детей с особыми образовательными потребностями, а 85% из них получают необходимую поддержку. Эта работа подкрепляется развитием сети из 508 специализированных организаций и 121 кабинета поддержки, а также введением новых штатных единиц, таких как педагог-ассистент и специальный педагог. В перспективе планируется создание Национального центра непрерывного инклюзивного образования и разработка Закона «О комплексной поддержке детей с особыми образовательными потребностями».

Воспитание, защита и досуг: в центре внимания – ребенок

В рамках исполнения поручений Президента обновлена единая программа «Адал азамат» в рамках государственной программы «Дети Казахстана», для которой разработан специальный брендбук, формирующий единое ценностное пространство. Одновременно усиливаются меры по защите прав детей: численность специалистов органов опеки увеличена почти втрое — с 303 до 896 человек, что позволяет оказывать своевременную и квалифицированную помощь семьям. В школах для профилактики буллинга внедряются международные программы Kiva и «ДосболLIKE». Создается и безопасная физическая среда: 98% организаций оснащены турникетами, 97% – лицензированной охраной, 96% – кнопками тревоги, а 81% подключены к оперативным центрам полиции.

Важной частью гармоничного развития является и досуг. В стране активно развивается сфера дополнительного образования, в которой действуют 2 142 организации, охватывающие 3,3 млн детей, или 87,2% от их общего числа, с планом довести этот показатель до 90% до конца 2025 года. Летом 2024 года организованным отдыхом было охвачено 3,2 млн детей, включая 500 тыс. из социально уязвимых категорий.

От школы к профессии: востребованные кадры и доступное высшее образование

Следуя курсу на развитие человеческого капитала, отраженному в Послании Президента, Правительство реализует комплексную политику по повышению доступности профессионального и высшего образования. Работа направлена на то, чтобы каждый молодой казахстанец имел возможность получить качественную профессию и реализовать свой потенциал. В рамках Года рабочих профессий ведется переформатирование системы технического и профессионального образования (ТиПО) для ее максимального соответствия запросам рынка. На основе Атласа новых профессий, где актуализировано более 900 и разработано более 510 новых образовательных программ, уже в 9 регионах созданы карты потребности в кадрах. Для повышения престижа рабочих специальностей проводятся конкурсы «Jas Skills» и «Junior Skills», а более 107 тыс. школьников прошли профдиагностику на платформе «Мансап Компасы».

Начата работа по интернационализации пяти отечественных колледжей. Одним из главных инструментов в этой работе является прямое финансирование обучения. В рамках исполнения поручений Президента и в соответствии с его предвыборной программой количество образовательных грантов было увеличено на 50%, и в текущем учебном году их число превысило 93 тыс. Дополнительно выделены гранты от местных исполнительных органов (более 1,5 тыс.), ассоциации KazEnergy (400), ректоров вузов (2,2 тыс.) и фонда «Қазақстан халқына» (500). Эта мера дополняется системным повышением стипендий: с сентября 2024 года выплаты для бакалавров выросли на 20%, для магистрантов и докторантов – на 15%, а для студентов-педагогов превысят 75 тыс. тенге. В целом за последние пять лет размер стипендии увеличился вдвое, и к 2029 году планируется его рост до 200%. Наряду с прямой поддержкой студентов, внедряются и долгосрочные механизмы финансового планирования для семей.

«Программа “Национальный фонд – детям” формирует стартовый капитал, по итогам 2024 года на счета детей было начислено свыше $880 млн. Новая накопительная система “Келешек” с участием государства (стартовый капитал в 60 МРП и премия до 7%) позволяет родителям планомерно накопить на образование более 5 млн тенге. Важно отметить, что в случае получения студентом государственного гранта, накопленные по программе “Келешек” средства могут быть направлены на приобретение жилья», — отметил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Также доступны льготные образовательные кредиты и 300 дифференцированных грантов, в рамках которых государство покрывает 50% или 75% стоимости обучения, а студент получает стипендию в полном объеме. Не менее важным аспектом создания благоприятных условий для обучения является решение жилищного вопроса. В соответствии с поручением Главы государства, поставлена задача по ежегодному вводу не менее 10 тыс. мест в студенческих общежитиях. Системная работа в этом направлении уже приносит ощутимые результаты: с 2018 года введено 251 новое общежитие на 62 тыс. мест. В текущем году будут запущены 29 общежитий более чем на 10 тыс. мест, включая самое крупное в истории страны общежитие для Евразийского национального университета на 2 656 мест в столице. В результате проблема дефицита решена практически во всех регионах страны. Внедряется современная модель «Student-residence», а для студентов из социально уязвимых групп с 2023 года государство возмещает расходы на проживание.

Инновации и международное партнерство: создание образовательного хаба

В рамках исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан стремительно движется к становлению региональным образовательным хабом, интегрируясь в мировое пространство знаний. На сегодня в стране открыто 24 филиала ведущих зарубежных университетов, включая британские Cardiff и Coventry University, немецкий Anhalt, итальянский Politecnico della Marche, корейский Woosong University и МГИМО.

«География стран-партнеров также включает США, Китай и Францию, а в 2025 году планируется открытие еще 10 новых филиалов с приоритетом на инженерно-технические специальности. Ряд из них, например, De Montfort, Coventry, Cardiff и Woosong, работают в формате полноценных отдельных кампусов. Одновременно расширяется присутствие казахстанского образования за рубежом: действуют филиалы КазНУ в России и Кыргызстане (в Бишкеке с 2022 года обучается свыше 1300 студентов), а также университет Ауэзова в Узбекистане», — рассказал министр.

Параллельно реализуется прорывная программа AI-Sana, нацеленная на формирование нового поколения научных предпринимателей и будущих лидеров цифровой экономики. Ее цель – обеспечить массовое обучение студентов технологиям искусственного интеллекта (ИИ). Программа включает четыре этапа: от базового обучения на платформах Coursera, Huawei и Google до акселерации студенческих стартапов. Курс по основам ИИ прошли уже более 390 тыс. студентов и 3 тыс. преподавателей.

«Благодаря системной работе, в рамках которой 95 вузов получили бесплатный доступ к платформе Coursera, Казахстан стал лауреатом ее престижной международной премии. Практическим результатом стало создание студентами 119 агентов ИИ, которые находятся на стадии тестирования, еще 395 – в разработке. Для поддержки этой амбициозной задачи создается суперкомпьютерный кластер мощностью 42 PFlops на базе Назарбаев Университета, ЕНУ, Satbayev University и КазНУ им. аль-Фараби, а курсы по ИИ стали обязательными во всех университетах. В 20 вузах открыто 25 новых образовательных программ в сфере ИИ, машинного обучения и кибербезопасности», — подчеркнул Саясат Нурбек.

Наука и технологии: формирование инновационного будущего

Логическим продолжением инвестиций в образование является укрепление научного потенциала страны. Правительство проводит комплексную работу по созданию полноценной инновационной экосистемы: растет число исследовательских университетов (статус имеют КазНИТУ им. Сатпаева, ЕНУ им. Гумилева, КазНУ им. аль-Фараби, университет им. Ауэзова и Карагандинский университет им. Букетова), а при Главе государства созданы Национальная академия наук и Национальный совет по науке и технологиям. Для поддержки ученых реализуются конкретные меры: с начала 2024 года их заработная плата выросла на 18%, а надбавки за ученые звания достигают 20 МРП (для ассоциированного профессора, PhD) и 50 МРП (для профессора). Принят новый закон «О науке и технологической политике», внедряющий международный стандарт TRL для оценки проектов. Финансирование науки выросло в 3,3 раза, что позволило направить более 800 ученых на стажировки в ведущие мировые центры и обновить 14% научного оборудования. Усиливается и связь науки с реальным сектором экономики. Поставлена задача довести долю проектов, выполненных совместно с бизнесом, до 20% в 2025 году. Для этого проводятся встречи ученых с представителями крупных промышленных компаний, таких как Казахмыс, ERG, Казатомпром и Казцинк. Для компаний, инвестирующих в исследования, предусмотрен 150% налоговый вычет. С 2025 года при акиматах будут созданы Научные советы для финансирования прикладных исследований из местных бюджетов. Также запущен единый цифровой портал науки для полной цифровизации отрасли. Всего из республиканского бюджета профинансировано 2 297 проектов и 162 научно-технические программы, из которых около 1 тыс. реализуются молодыми учеными, а 134 направлены на коммерциализацию технологий. Эта системная работа закладывает прочный фундамент для технологического суверенитета и инновационного будущего Казахстана.