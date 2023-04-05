Как в кино

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Галина Вологодская

Комедию в жанре дель арте поставили в камерном театре Усть-Каменогорска.

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Спектакль «Свободная пара» сразу был задуман как экспериментальный, интерактивный, с импровизациями и вовлечением зрителей. Именно в этом и «соль» итальянского жанра дель арте, или уличных, зачастую непредсказуемых представлений.

В основе сюжета – момент из жизни двух киноактеров, играющих семейную пару в период разлада. Интрига заключается в том, что актеры и в жизни являются мужем и женой, поневоле перенося в кадр сумбур реальных отношений. Получается немыслимая феерия обстоятельств и эмоций. Особенностей постановке добавляет формат, когда сцена представлена в виде съемочной площадки, а зрители – массовкой.

Как отметил режиссер спектак­ля Дмитрий Емельянов, в театре, в отличие от кино, работа с залом всегда идет вживую, и актеры могут себе позволить эксперименты и импровизации. Этим и интересно сценическое искусство.

Автор пьесы – Дарио Фо. Постановка раскрывает тему мизогонии – предубеждения по отношению к представительницам прекрасного пола, а также мизандрии – неприязни к мужчинам. В центре внимания также неоднозначные коллизии, связанные со свободными отношениями, и, конечно, торжество настоящей любви.

– Есть знаменитая фраза, что «наша жизнь – игра», – отметил режиссер. – Мы обратились к теме любви и отношений как вечной и, наверное, больше всего волнующей всех нас. В постановке актеры попробовали показать, на что люди готовы пойти, чтобы найти ответы на жизненные вопросы.

Премьера комедии состоялась 1 апреля и подарила зрителям много улыбок и отличное настроение.

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