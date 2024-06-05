Отели, виллы, месторождения: как государству возвращают незаконно выведенные активы

Экономика, Возврат активов
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Об этом подробно рассказали в генеральной прокуратуре, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Во исполнение поручений главы государства по возврату незаконно выведенных активов генеральной прокуратурой совместно с другими ответственными госорганами ведется соответствующая комплексная работа.

«Основная цель – скорейшее вовлечение таких активов в законный оборот на благо жителей Казахстана. Процесс возврата активов осуществляется в строгом соответствии с законом и только в отношении лиц, соответствующих критериям закона», - отметили в ГП.

Генпрокуратурой анализируются сведения о более чем 1 тыс. объектов имущества в Казахстане и свыше 150 объектах за рубежом.

Анализом также охвачены ценные бумаги на 600 млрд тенге. Установлено свыше 200 банковских счетов в стране и 140 – за рубежом. Проверяются подозрительные транзакции на сумму около 2 трлн тенге.

«По результатам этой работы Комиссией под руководством премьер-министра уже одобрены соглашения и иски о возврате государству активов на сумму свыше 325 млрд тенге, в том числе денежные средства в размере 272 млрд тенге. Они будут направлены на реализацию значимых социальных и экономических проектов», - говорится в сообщении.

Также государству переданы активы в стране и за рубежом на сумму свыше 50 млрд тенге. В их числе ряд стратегических месторождений, компаний-монополистов, десятки тысяч гектаров земель, а также производственные объекты, отели, бизнес-центры, виллы, апартаменты, люксовые автомобили, ювелирные изделия и многое другое.

«Кроме того, некоторые субъекты Реестра добровольно приняли на себя обязательства по реализации высокотехнологичных инвестпроектов общей стоимостью 30 млрд тенге. В их числе производственные объекты по выпуску химической и пищевой продукции, труб, упаковок и т.д. Тем самым планируется создать не менее 300 новых рабочих мест, ежегодные налоговые отчисления должны составить свыше 1 млрд тенге», - сообщили в ведомстве.

Другой важный компонент процесса возврата активов – реализация социальных проектов. К примеру, лица из Реестра добровольно обязались построить современный культурно-образовательный центр стоимостью более 5 млрд тенге, услугами которого смогут безвозмездно пользоваться люди с особыми потребностями и представители других социально-уязвимых групп.

«В рамках реализации принудительных механизмов комитетом по возврату активов генеральной прокуратуры поданы многочисленные иски, в т.ч. в отношении активов необъяснимого происхождения.

По одному из них уже вынесено и вступило в силу судебное решение о принудительном возврате более 11 млн долларов США, а также ювелирных изделий и культурных ценностей на сумму 400 млн тенге», - говорится в пресс-релизе.

Всего с 2022 года с учетом мер по демонополизации экономики государству возвращены активы на общую сумму порядка 1,7 трлн тенге, в том числе из-за рубежа – свыше 750 млн долларов США.

Работа в данном направлении продолжается.

#экономика #Генпрокуратура #возврат активов

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