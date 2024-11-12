Ученые выяснили влияние «синдрома опустевшего гнезда»

В мире
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Дети рано или поздно вырастают и покидают отчий дом, чтобы отправиться на учебу, создать свою семью или просто жить отдельно. В этот период родители могут переживать комплекс негативных эмоций, который психологи часто называют «синдромом опустевшего гнезда», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-science.ru

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Группа ученых из Германии на выборке почти из пяти тысяч человек проследила, когда уход детей в самостоятельную жизнь может сильнее влиять на психологическое благополучие родителей.

Статья об исследовании недавно вышла в журнале Advances in Life Course Research. Как пояснили авторы, к изучению темы их подтолкнула противоречивость выводов в предыдущих работах. В одних сообщалось, что в результате «синдрома опустевшего гнезда» родители могут впадать в депрессию, испытывать замешательство, потерянность и снижение чувства благополучия. Однако в ряде публикаций исследователи отмечали положительные эффекты, поскольку отъезд детей снижал нагрузку и стресс от родительских обязанностей, что могло позитивно сказываться на уровне удовлетворенности жизнью.

Чтобы разобраться в вопросе, ученые воспользовались данными Немецкой социально-экономической панели (German Socio-Economic Panel, SOEP) — многолетнего опросного исследования, которое проводят среди взрослого населения Германии с 1984 года. В числе тем, входящих в него, — состав семьи, род занятий и трудовой занятости, уровень заработка, здоровье и удовлетворенность жизнью.

Специалисты оговорились, что ограничили выборку опросами, которые проходили в 1991-2016 годах, а круг участников — людьми от 19 до 65 лет. Кроме того, в анализ включили только данные по Западной Германии.

Применив статистические методы, ученые установили, что отъезд из родительской семьи первого ребенка ассоциировался с самым существенным снижением удовлетворенности жизнью у отца и матери, особенно если это был их единственный отпрыск.

В более многочисленных семьях уход во взрослую жизнь других детей, в том числе самых младших, уже практически не сказывался на родителях и их психологическом благополучии. В комментарии Daily Mail один из авторов исследования указал, что когда родительский дом покидает последний ребенок, мать и отец уже знают, чего ожидать и как справиться с ситуацией.

Анализ данных SOEP также показал, что из-за «синдрома опустевшего гнезда» удовлетворенность жизнью ощутимо снижалась у матерей-домохозяек. Потеря родительской роли у таких женщин может приводить к проблемам с социальной идентичностью, заявили ученые.

Впрочем, схожий негативный эффект наблюдали у работающих отцов. По словам исследователей, это можно объяснить сожалением из-за упущенных возможностей проводить с детьми больше времени и выстроить с ними более близкие отношения.

С уходом детей из семьи у родителей также снижался уровень удовлетворенности доходами домохозяйства. Авторы новой статьи связали это с дальнейшей финансовой поддержкой детей после переезда.

Ученые отметили важность сделанных открытий, но предупредили, что на результаты анализа могли повлиять разного рода неучтенные факторы и события в семье. К ограничениям также отнесли наблюдательный характер исследования, затрудняющий установление причинно-следственной связи, и не самые большие размеры выборки.

#дети #ученые #родители

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