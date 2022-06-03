Как возрождается шахтерский городок по имени Абай

Шахтерский городок по имени Абай

Город областного значения пережил и славные, и трудные времена. А теперь, перешагнув 60-летие, вновь возрождается.

От прошлого к настоящему

Весь Казахстан знает боксера Серика Сапиева, который в 2012 году на Олимпиаде в Лондоне завоевал золотую медаль. Спортсмен родился в маленьком шахтерском городке – Абае, что в 30 км к юго-западу от Караганды.

До середины XX века там, где сейчас расположен шахтерский городок, была голая степь. Лишь в 1949 году, когда началось освоение запасов угля, появился рабочий поселок Чурубай-Нура. В 1961-м он получил статус города и новое название. Краеведы считают, что его нарекли в честь Абая потому, что годом раньше, в 1960-м, в стране отмечали 115-летие великого поэта.

Город строился руками зак­люченных Карлага. Поначалу их каждый день возили сюда из лагерей, расположенных в поселках Карабас и Долинка. А потом, когда были готовы первые бараки, узников вместе с охраной и офицерами поселили в них. Старожилы Абая помнят огороженный колючей проволокой квартал, где стояли сторожевые вышки.

Сейчас о том времени напоминают лишь старенькие двух­этажные дома, украшающие улицу 10-летия Независимости. Надо отметить, что их берегут: ремонтируют, красят фасады и восстанавливают лепнину.

Основная же часть Абая застрое­на «хрущевками». Им и их жильцам в «лихие 90-е» пришлось туго. Закрывались шахты и предприятия, в поисках лучшей доли люди разъезжались по крупным городам или вообще отбывали на ПМЖ за границу, бросая свое жилье. Пустыми становились целые микрорайоны, которые как магнитом притягивали бомжей и наркоманов.

В начале нулевых эти дома были разобраны на стройматериалы, но не все. Некоторые пятиэтажки без окон и дверей стоят до сих пор. Видимо, власти надеются со временем их восстановить и распределить как аренд­ное жилье для очередников и специалистов.

Население Абая сильно сократилось. Если в 1991 году, перед развалом СССР, здесь проживали почти 50 тыс. человек, то сейчас – около 30 тыс. Отток, как уже было сказано выше, произошел из-за закрытия местных предприятий. В советское время здесь действовали четыре угольные шахты – Абайская, Чурубай-Нуринская, Топарская и имени Калинина. А осталась всего одна – тоже наз­ванная в честь великого Абая. Она считается градообразующим предприятием.

Именно на этой шахте работал отец титулованного боксера – Жумангали Даутович Сапиев. Ее проектная мощность – 600 тыс. тонн каменного топлива в год. Здесь добывают уголь, который идет на отопление и не пригоден для металлургии. «Абайская» относится к тем шахтам, в которых высока вероятность внезапных выбросов метана. Весь Казахстан узнал о ней в ноябре прошлого года, когда произошла авария, в которой погибли шестеро шахтеров.

Возрождение «швейки»

В советское время в городе Абае кроме шахт работали домостроительный комбинат, завод железобетонных изделий, шахтостроительные управления, хлебозавод и швейная фаб­рика. После развала союзного государства этих предприятий не стало. Сейчас в шахтерском городке процветает только малый бизнес – магазины, кафе, салоны красоты. Новых заводов за истекшие годы не построили, старые не возродили. Хотя есть одно исключение – Абайская швейная фабрика.

50 лет назад это было огромное предприятие, которое поставляло свою продукцию всему Советскому Союзу. Здесь работали более 2 000 человек. Фабрика шила модные тогда болоньевые плащи и куртки, костюмы и пальто из ткани «джерси», верхнюю одежду из искусственного меха, а также облегченные куртки из шерсти и вельвета. В структуре экономики Абая швейное производство занимало долю в 40%. Однако в конце 1990-х годов оно обанкротилось.

Возрождение Абайской швейной фабрики началось в 2017 году. Тогда ее здание выкупил местный предприниматель Нурхан Жумабеков. Начинал он с небольшого цеха по пошиву спецодежды. За пять лет его бизнес расширился. Сейчас швейное оборудование занимает один этаж из четырех. Работают 80 швей. Есть раскройный и вышивальный цеха. Здесь шьют не только спецовки, но и повседневную одеж­ду – зимние и демисезонные куртки, спортивную и детскую одежду – худи, свитшоты, жилеты, брюки и костюмы. При фабрике работает магазин, где можно купить одежду made in Abay. Кстати, по этому логотипу ее можно узнать среди товаров других производителей.

– Абайская швейная фабрика, я считаю, сама по себе «изюминка», – говорит ее владелец Нурхан Жумабеков. – Посудите сами. Мы выкупили огромное здание в 2017 году и за пять лет привели его в порядок. Оно находилось в залоге у банка. Здесь была полная разруха: ни старого оборудования, ни тепла, ни воды, ни света, ни окон, ни дверей. Мы восстановили его на свои средства – без копейки государственной помощи.

У бизнесмена большие планы на будущее. Он хочет расширить свое производство, разместив новые цеха на двух пустующих пока этажах. Но есть одна серьезная проблема – нехватка квалифицированных швей. Из-за этого предпринимателю приходится отказываться от крупных заказов. Он понимает, что не осилит их с имеющимся штатом сотрудников.

– Знаете, мне часто ставят в укор то, что свое предприятие называю Абайской швейной фаб­рикой, – рассуждает бизнесмен. – Мол, ты же не достиг такого уровня, какой был в советское время – 2 500 швей. А я их останавливаю и говорю: «Дайте мне столько работников, и я всех их трудоустрою!» Но их нет. Сейчас бегаю по всей Карагандинской области, чтобы найти для себя хотя бы одну швею! Понимаете, нет специалистов! Их надо учить.

Поэтому Нурхан Жумабеков хочет открыть при своей фабрике как минимум учебный центр, а как максимум колледж. Набирать сюда выпускников школ и обучать их швейному делу. Трудоустройство им предприниматель гарантирует. Квалифицированная швея в Абае зарабатывает по 200–250 тысяч тенге в месяц. Для женщины из маленького городка это хороший доход. Да и для мужчины тоже.

Удивительно, но на Абайской «швейке» есть такой уникальный работник. Его зовут Кайрат Коян­баев. Он приехал в горняцкий Абай из Семея.

– По профессии я портной. Учился в Семее, – рассказывает Кайрат Коянбаев, сидя за швейной машинкой. – Увидел по телевидению, что Абайская швейная фабрика приглашает специалис­тов на работу, собрался и приехал. Меня взяли на работу. Мне нравится на фабрике. Коллектив здесь хороший. Да, женский, но это только плюс.

Кайрат холост. Поэтому вполне возможно, что на «швейке» он не только получит ценный опыт, но и найдет свое счастье.

Первые выборы

В нынешнем году Абай стал участником процесса государственной важности. Здесь, в единственном из десяти городов Карагандинской области, впервые прошли выборы акима. На пост градоначальника претендовали четыре кандидата. Один из них – 58-летний экс-аким Абая Медеу Ахметов, баллотировавшийся от партии «AMANAT». Конкуренцию ему составили самовыдвиженцы – госслужащие Акниет Абжатов и Амангельды Нурмуханов, а также кандидат от Народной партии Казахстана – Гульнара Косаева. Жители шахтерского городка знают ее, как бывшего директора местной детско-юношеской спортшколы. Кстати, в ее стенах делал свои первые успехи в боксе Серик Сапиев.

Выборы городского акима сос­тоялись 10 апреля. Явка, по данным избиркома, была неплохой – 60%. На избирательные участки пришли 11 тыс. жителей Абая из 19 тыс., имеющих право голоса. Однако люди отнеслись к выборам без энтузиазма. По их мнению, не было самого главного – политической интриги. Мол, и так ясно, кто победит.

– Я на выборы не ходила, хоть и живу недалеко от Дома культуры, в котором был избирательный участок, – делится с корреспондентом «Казправды» жительница Абая Людмила Павлович. – Почему? Потому что не понимаю, за кого голосовать. Я ничего толком не знаю ни о прежнем нашем акиме, ни о других кандидатах. Как разобрать, кто из них лучше?

А вот другая избирательница из Абая, Людмила Показеева, на голосование собиралась, но здоровье подвело.

– Я хотела пойти проголосовать за единственную женщину – кандидата в акимы, – рассказывает местная жительница. – Потому что помню то время, когда в Топаре, что недалеко от нас, акимом была женщина – Карлыгаш Муслимова. Какой при ней был порядок в поселке! Женщина, я считаю, более хозяйственная, чем мужчина. Она ответственнее относится к своим обязанностям.

В итоге победил на выборах прежний аким Абая Медеу Ахметов. За него свои голоса отдали без малого 9 тыс. человек. Второе место с результатом в 1 123 голоса заняла «народница» Гульнара Косаева. А вот самовыдвиженцы-госслужащие не набрали и по тысяче голосов.

Благоустройство в радость

Старый-новый аким Медеу Ахметов руководит Абаем с 2018 года. Тогда за него проголосовали депутаты местного маслихата, и надо сказать, не ошиблись с выбором. За последние пять лет шахтерский городок похорошел. Здесь привели в порядок дворы, установив в них яркие детские площадки с горками, качелями и спортивными тренажерами. Построили плавательный бассейн, которого в городе никогда не было. Благоустроили площадь перед Домом культуры: уложили брусчатку, посеяли газоны, посадили ели и установили памятник великому казахскому поэту, философу и просветителю Абаю Кунанбаеву.

– Город у нас с каждым годом красивее становится, – уверенно заявляет местный старожил Людмила Павлович. – Освещение есть везде – и на улицах, и во дворах. Очень мне нравится световой тоннель, который установили возле Дома культуры. В темное время суток он так красиво светится, аж душа радуется!

Еще в Абае реконструировали парк Победы: поставили сцену, чтобы проводить городские праздники, построили два фонтана, сделали спортивную и детскую игровую площадки. А центральным элементом парка стал новый Монумент славы участникам Великой Отечественной войны с Вечным огнем. Горожане такому подарку властей рады, но отмечают, что не хватает детских аттракционов и деревьев. Родители вынуждены гулять с малышами на солнцепеке, от которого негде укрыться.

– У нас есть перспективный план развития города, – отмечает аким Абая Медеу Ахметов. – В нынешнем году будет проведен ремонт четырех дорог и тротуаров. Мы готовим проект благоустройства городского сквера. Началось строительство крупного торгово-развлекательного центра площадью в 16 тысяч квадратных метров. Это в первую очередь позволит создать новые рабочие места. Также проводится работа по озеленению – мы уже высадили около 200 деревьев и 2 000 кустарников.

В 2021 году город отмечал свое 60-летие. К этому празднику здесь установили несколько мини-скульптур, исполненных в национальном стиле. Одна из них – это бронзовая фигура женщины-казашки, которая держит в руках ягненка, а рядом с ней ее дети играют с собакой. От созерцания этой семейной идиллии в душе возникает теплое чувство, которое гармонирует с общим впечатлением от маленького шахтерского городка, названного в честь великого Абая.