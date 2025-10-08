В регионе ведется интенсивное строительство газовых сетей для отопления. Дос­туп к голубому топливу есть уже у владельцев почти 10 тыс. домов в Караганде и Темиртау. Жители моногородов, поселков и сел пока только ждут своей очереди, но рано или поздно им также придется подумать о газификации своих жилищ, а значит, столкнуться с необходимостью подбора котельного оборудования.

Какой агрегат выбрать: одноконтурный или двухконтурный, импортный или отечественный, настенный или напольный? За советом для потребителей корреспондент «Казахстанской правды» обратился к карагандинскому производителю газовых и твердотопливных котлов.

– В первую очередь пользователю нужно определиться с видом газового котла, – отмечает директор предприятия «Автоматические котлы «Горняк» Данил Березин. – В чем разница? Одноконтурный подойдет тем, кто собирается использовать природный газ исключительно для отопления дома. Если же потребитель желает, чтобы у него была еще и горячая вода, то нужно брать двухконтурный.

При этом следует учитывать мощность газового котла: чем больше помещение, тем мощнее должен быть бойлер. К примеру, для жилища площадью 100 кв. м подойдет котел на 12–20 киловатт. Но лучше брать с запасом.

Еще один важный параметр – тип установки. Настенные модели обычно монтируют на кухне, возле плиты. Их мощность, как правило, невысокая. А вот для более мощных напольных котлов, которые обычно используют­ в особняках с площадью более 200 кв. м, нужна отдельная котельная. Таково требование правил безопасности.

Сейчас на рынке много газовых котлов различных производителей – и иностранных, и казахстанских. Какой дольше прослужит?

– Я бы ориентировался в данном вопросе на отечественного производителя, – говорит эксперт. – Если вы думаете, что в Казах­стане не выпускают качественное отопительное оборудование, то ошибае­тесь. В республике много заводов, продукция которых не уступает европейской. Еще один плюс – в обслуживании. Если ваш котел выйдет из строя, то местный произ­водитель сможет быстро решить проблему: сделает ремонт или замену по гарантии. Если же вы все-таки решили остановиться на импортном варианте, то лучше выбирать известные бренды, которые на рынке уже давно.

Добротный газовый котел должен прослужить хозяину не менее пяти лет. А при хорошем эксплуа­тационном обслуживании этот срок можно продлить фактически в два раза. Однако практика показывает, что любой прибор рано или поздно выходит из строя. Какие поломки чаще всего возникают в газовых котлах?

– В настенных моделях чаще всего выходит из строя теплообменник. Его замена обходится примерно в 40 процентов от стоимости отопительного прибора, – комментирует Данил Березин. – В ходе эксплуатации теплообменник часто изнутри забивается известковым налетом. Каналы, по которым течет вода, сужаются, а снизу по-прежнему подается пламя. В итоге тонкие стенки теплообменника прогорают, и вода заливает все узлы. В этом случае владельцу выгоднее сразу купить новый аппарат, чем тратиться на его ремонт. Если говорить о напольных газовых котлах, то их теплообменники, как правило, изготовлены из толстого металла – до пяти миллиметров. Поэтому они гораздо реже выходят из строя.

Когда котел подобран, остается только найти надежную фирму по его установке. При этом эксперт не советует искать монтажника по объявлению: можно нарваться на мошенника. Лучше прислушаться к рекомендациям продавца, у которого был приобретен отопительный прибор. Обычно у поставщиков есть список фирм, с которыми они давно сотрудничают. А если нет, то можно обратиться к услугодателю – в компанию QazaqGaz Aimaq, которая будет поставлять вам газ. Там посоветуют с десяток проверенных фирм по газификации домов.

С газом в доме удобно, чисто и безопасно. Но что делать, если желтые трубы до вашего дома еще не дотянули, а комфорта хочется уже сейчас? Тогда можно приобрести так называемый твердотопливный котел длительного горения. Пока он не сдает своих позиций газовым аналогам. В народе его не зря прозвали «неделькой». Он действительно может гореть до семи дней без дополнительной загрузки угля.

– Да, в межсезонье, когда на улице 5–10 градусов мороза, такие котлы могут работать неделю, – подтверж­дает карагандинский производитель. – При этом многое зависит от мощности котла и используемого топлива. Если установить в доме площадью 100 квадратов агрегат, рассчитанный на 300, и загрузить в него шахтный уголь, то этот котел точно будет держаться неделю. Отмечу, что популярный шубаркольский уголь или любой другой марки «Д», то есть длиннопламенный, для «недельки» не подойдет: слишком быстро прогорает, а здесь нужно длительное выделение тепла.

Но что делать, если не хочется каждый день возиться с углем и выносить золу? Решение есть. Это котел с автоматической подачей топ­лива. Он отличается от обычной «недельки» наличием бункера со встроенным механизмом, который без участия человека подбрасывает уголь в топку. Такие, кстати, уже производят и в Караганде.

– Котел длительного горения с бункером – очень удобная вещь. Но для него подходят только угли марки «Д» фракцией от пяти до 50 миллиметров, – акцентирует­ внимание потребителей наш эксперт. – Дело в том, что уголь подается из бункера в котел малыми порциями, поэтому важно, чтобы он быстро воспламенялся. Размер тоже важен. Фракция угля должна быть не больше куриного яйца. Крупный комок просто не пройдет через механизм автоматической подачи, который работает по принципу винта в мясорубке.

Твердотопливные котлы выходят из строя гораздо реже, чем газовые. Да и служат они минимум 10 лет. Агрегат будет дарить тепло дольше, если ухаживать за ним: хотя бы раз в два сезона чистить от смолы и избегать затекания внутрь влаги, что может привести к образованию ржавчины.

Вот что важно: когда в ваш дом придет голубое топливо, то дейст­вующую систему отопления несложно будет перевести с угля на газ. Для этого понадобится новый котел и грамотный специалист, который объединит все контуры в единую систему. Ваши отопительные устройства смогут работать как в параллельном, так и в попеременном режиме.