Как взыскивают долги и алименты

На площадке СЦК
10
Раушан Бостанова
старший корреспондент отдела политики

Свыше 10 млн исполнительных документов на сумму 15,5 трлн тенге находились в работе судебных исполнителей Казахстана в 2025 году. Такие данные озвучил председатель Комитета принудительного исполнения Министерства юстиции РК Марат Балабеков на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За год взыскателям удалось вернуть 557,6 млрд тенге – это почти на 90 млрд больше, чем в 2024-м. Еще 63,4 млрд тенге поступили в доход государства, что также показывает рост.

По словам спикера, система принудительного исполнения остается ключевым инструментом восстановления нарушенных прав граждан.

– Наша задача – обеспечить свое­временное исполнение требований исполнительных документов при соблюдении баланса интересов взыс­кателя и должника, – подчеркнул председатель комитета.

Одним из заметных трендов стала цифровизация исполнительного производства. В рамках упрощенного производства так называемый «цифровой судебный исполнитель» взыскал 9,9 млрд тенге. При этом граждане смогли сэкономить около 2,4 млрд тенге, поскольку в таком формате не оплачиваются услуги частных исполнителей и исполнительская санкция.

На особом контроле остаются алименты – наиболее социально чувствительная категория дел. В прошлом году на исполнении находилось 354 тыс. таких производств. Почти 60 тыс. дел завершены, в том числе 7,8 тыс. – благодаря фактичес­кой выплате задолженности.

Тем не менее проблемными остаются 12,7 тыс. алиментных дел с общей задолженностью 18 млрд тенге. Основные причины – отсутствие официальной работы у должников или сокрытие доходов. Для решения этой проблемы совместно с акиматами проведено 645 ярмарок вакансий, в результате чего работу получили более 6,5 тыс. должников. Кроме того, за неисполнение обязательств по выплате алиментов 4 824 человека привлечены к административной ответственности, еще 380 – к уголовной.

Не меньше внимания уделяется обращениям граждан. В 2025 году в органы юстиции поступили 73,5 тыс. жалоб и заявлений, что на 7,2% больше, чем годом ранее. Чаще всего казахстанцы жалуются на недостаточную прозрачность исполнительных процедур, несвоевременную отмену ограничительных мер и вопросы реализации имущества. По итогам проверок 2 644 частных судебных исполнителя привлечены к дисциплинарной ответственности, 39 лишены лицензии, еще у шести она прекращена вовсе.

В Минюсте уверены, что дальнейшее развитие системы будет связано с автоматизацией и повышением прозрачности процессов. Так, новый цифровой модуль «Кабинет сторон» в приложении AdiletGov позволяет участникам исполнительного производства в режиме онлайн отслеживать все действия и оперативно направлять обращения. Сегодня приложением пользуются уже более 86 тыс. человек.

– Своевременное восстановление нарушенных прав граждан – важнейшая гарантия защиты их законных интересов, – отметил глава комитета.

#брифинг #алименты #СЦК #Марат Балабеков

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]