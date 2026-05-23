Потребителям возвращено свыше 405 млн тенге

Такие цифры вчера в Астане на площадке СЦК в ходе пресс-конференции озвучил председатель Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Болат Танабергенов.

По словам спикера, за первый квартал комитет совместно с территориальными департаментами рассмотрел свыше 22 тыс. обращений граждан. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года таких заявлений поступило около 14 тыс.

– Проводимая среди населения информационно-разъяснительная работа способствует повышению правовой грамотности. Что, в свою очередь, и влияет на рост числа заявлений по вопросам защиты прав потребителей, – отметил Болат

Танабергенов.

Наибольшая доля жалоб традицион­но пришлась на сферу розничной торговли – 8,5 тыс. заявлений, или 38% от общего числа. Еще 4,1 тыс. заявлений касались электронной торговли, около 2 тыс. – бытовых услуг, 1,6 тыс. – жилищно-коммунального хозяйства. В числе проблемных направлений также остаются услуги связи, туризма, образования, транс­порта и общественного питания.

По результатам рассмотрения обращений в 7,3 тыс. случаев претензии заявителей были удовлетворены. Еще по 7,2 тыс. обращений гражданам оказана правовая помощь, даны необходимые разъяснения. В профильные госорганы по принадлежности направлено 5,7 тыс. обращений. В настоящее время около 2,5 тыс. заявлений находятся в стадии рассмотрения либо отозваны самими заявителями.

Одним из важных направлений работы комитета остается сопровож­дение резонансных дел, связанных с защитой прав граждан. Такие случаи выделяются по нескольким критериям: если сумма возмещенного ущерба превышает пять миллионов тенге, если нарушение затронуло сразу нескольких потребителей либо требует судебной защиты интересов неопределенного круга лиц.

– По критерию возврата потребителям не менее пяти миллионов тенге защищены права 18 человек на общую сумму в 190 миллионов тенге. По делам, где были затронуты интересы пяти и более граждан, рассмотрено шесть резонансных случаев, защищены права 31 потребителя, возвращено 4,2 миллиона тенге, – сообщил глава комитета.

Кроме того, по трем делам, связанным с защитой неопределенного круга потребителей, удалось восстановить права 44 граждан на сумму в 1,8 млн тенге. Среди показательных примеров – спор жителя Шымкента с автосалоном. После покупки автомобиля стоимостью в 11,5 млн тенге владелец обнаружил неисправность коробки передач. Несмотря на обращение клиента, автосалон отказался удовлетворить его требования. Пос­ле вмешательства департамента по защите прав потребителей и сопровождения дела в судебных инстанциях покупателю были возвращены деньги в полном объеме. В Туркестанской области помощь потребовалась двум потребителям, столкнувшимся с некачественным ремонтом жилья. Пос­ле претензионной работы и разъяс­нения требований законодательства предприниматель вернул заказчикам 19,75 млн тенге. Спор удалось урегулировать в досудебном порядке.

Для предупреждения нарушений прав потребителей территориальные департаменты продолжают государственный контроль деятельности бизнеса. За первый квартал проведено 308 проверок субъектов предпринимательства. Больше всего контрольных мероприятий прошло в Астане, Алматы, Туркестанской и Алматинской областях.

– По итогам проверок в отношении субъектов бизнеса возбуж­дено 430 административных дел на общую сумму в 12 миллионов тенге, – сообщил Болат Танабергенов.

Основанием для привлечения к ответственности чаще всего становились отказ в возврате или обмене товара, отсутствие письменного ответа на претензию, а также нарушение требований по информированию покупателей.

Продолжается осуществление социального проекта «Сапалы өнім», направленного на выявление нека­чественных товаров на рынке.

В первом квартале во всех регионах республики было закуп­лено и исследовано 363 вида изделий. Нарушения выявлены по 179 позициям, что составляет почти половину от общего объе­ма проверенной продукции.

Большая часть нарушений касалась маркировки товаров. Также выявлялись случаи продажи продукции с истекшим сроком годности, несоответствия состава заявленным характеристикам и отсутствия необходимых документов. По результатам проверок к административной ответственности привлечено 136 субъектов предпринимательства.