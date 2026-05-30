Детство под защитой
Павел Ильин, Астана
Продолжается реализация комплексной государственной политики, направленной на защиту прав, безопасность и всестороннее развитие детей. Как сообщила на пресс-конференции в СЦК вице-министр просвещения Шынар Акпарова, в рамках программы «Национальный фонд – детям» с 2024 года на лицевые счета несовершеннолетних ежегодно перечисляется 50% инвестиционного дохода Национального фонда. Если в 2024 году каждому ребенку начислялось по 100,52 доллара, то в 2026-м сумма увеличилась до 130,71 доллара. В текущем году участниками программы стали около 6,9 млн человек. Дополнительно действует добровольная накопительная программа «Келешек», позволяющая семьям формировать образовательные накопления при государственной поддержке.