Детство под защитой

Особое внимание уделяется развитию школьной инфраструктуры. Для сокращения разрыва между городскими и сельскими школами создана сеть «Келешек мектептері». На сегодняшний день введены в эксплуатацию 217 современных общеобразовательных организаций на 460 тыс. ученических мест. Бесплатным горячим питанием обеспечены 1,7 млн школьников, включая всех учащихся 1–4-х классов и детей из льготных категорий. С сентября прошлого года в стране действует единый стандарт школьного питания с усиленным контролем качества и санитарных требований.

Кроме того, в Казахстане активно развивается инклюзивное образование. Более 90% школ уже создали условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями. Все это соответствует программным положениям концепции «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы, принятой по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Шынар Акпарова подчеркнула, что основная цель документа – формирование системного и комплексного подхода к обеспечению прав каждого ребенка на образование, охрану здоровья, социальную защиту и воспитание в семье.

В ходе пресс-конференции также высту­пил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Багланбек Айтпаев. Он отметил, что ведомство проводит масштабную профилактическую работу по обеспечению безопасности несовершеннолетних. За каждой школой страны закреплены сотрудники полиции, которые регулярно проводят встречи и разъяснительную работу с учащимися. С начала года к ответственности привлечены более 52 тыс. нерадивых родителей и около 1,5 тыс. предпринимателей.

В летний период планируется проведение акции «Дети в ночном городе», нап­равленной на пресечение фактов продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции, а также выявление подростков, находящихся ночью на улицах и в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей.

Багланбек Айтпаев сообщил, что участковые инспекторы посещают места летнего отдыха и поддерживают постоянное взаимодействие с администрацией учреж­дений. Меры безопасности усилены в парках, торгово-развлекательных цент­рах и других местах массового пребывания людей. При этом важно помнить, что безопасность детей во многом зависит от ответственности взрослых. Только совместными усилиями семьи, школы, общества и государства можно создать благоприятную среду для полноценного развития каждого ребенка.