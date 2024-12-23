Как за неделю изменились цены на продукты питания в РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За прошлую неделю индекс цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,1%. Этот показатель является одним из самых низких за последние 10 лет, заявили в Минторговли, сообщает Kazpravda.kz

По данным ведомства, на прошлой неделе цены на сахар и пшеничную муку снизились на 0,2%, на рис – на 0,4%, на гречневую крупу – на 0,9%. Цены на хлеб, рожки, молоко и кефир остались стабильными (0,0%). Также наблюдается небольшой рост цен на говядину, творог и яйца – на 0,1%.

Средняя цена сахара в стране составляет 389 тенге. В Актобе сахар можно купить по 349 тенге за килограмм, а в ЗКО – по 367 тенге.

Цена пшеничной муки в среднем составляет 223 тенге за килограмм. В Шымкенте пшеничная мука первого сорта стоит 168 тенге, в Актөбе и Караганде –166 тенге. Самая дешёвая пшеничная мука продаётся в Северо-Казахстанской области, где килограмм стоит 150 тенге.

Средняя цена риса в стране – 446 тенге. В Кызылорде рис можно купить по 389 тенге за килограмм, а в Акмолинской области – по 406 тенге.

Средняя цена гречневой крупы – 207 тенге. В Астане килограмм гречки стоит 187 тенге, в Караганде – 176 тенге, в Костанае – 192 тенге, в Павлодаре – 151 тенге, в Кызылорде – 189 тенге.

Средняя цена молока в стране – 403 тенге. Литр молока в Актобе стоит 341 тенге, в Акмолинской области – 303 тенге, в Костанае – 405 тенге, в Восточно-Казахстанской области – 381 тенге, в Павлодаре – 360 тенге, в Туркестане – 278 тенге.

С начала года подешевели 7 товаров из списка СЗПТ: подсолнечное масло – на 0,8%, сахар – на 3,2%, капуста – на 3,3%, пшеничная мука – на 6,3%, рис – на 8%, морковь – на 9,1%, гречневая крупа – на 34,5%.