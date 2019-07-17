Какая альтернатива КСК может появиться в Казахстане

После отмены КСК управлять многоквартирными домами в РК смогут не только объединения собственников имущества (ОСИ), но и простые товарищества (ПТ). Таким образом, регистрировать ОСИ во всех домах не обязательно – только по желанию собственников, передает Kazpravda.kz
со ссылкой Krisha.kz
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Подробно о том, как будут работать новые объединения, сообщили на конференции, проведенной порталом "Бюллетень собственника и предпринимателя ЖКХ" для профессионалов отрасли.
"Согласно поправкам в законопроект о ЖКХ, внесенным по итогам второго чтения в Мажилисе, теперь формой управления многоквартирными домами станут и простые товарищества. В то же время ОСИ могут организовываться в тех домах, где этого захотят сами жильцы. При этом везде станет принципиальным предварительный выбор совета дома. В свою очередь, КСК будут выведены с рынка в течение двух-трех лет", – сообщил член рабочей группы по рассмотрению законопроекта Аркадий Рубцов.
По его словам, совет дома – избираемый на три года орган в количестве трех человек из числа собственников дома. Совет сможет выбирать управляющую компанию, если такое право ему делегируют остальные жильцы.
Простое товарищество может образовываться в домах с любым количеством квартир. Ранее предлагалось ограничение – не более 20–30 квартир. При этом полномочия объединения продиктованы не жилищным, а гражданским законодательством, что расширяет его возможности.
Как совет дома, так и ПТ и ОСИ смогут напрямую заключать договоры с поставщиками коммунальных услуг, управляющими и сервисными компаниями. При этом самим заниматься сервисным обслуживанием домов им запрещено, единственный выход – переход на аутсорсинг.
За чей счет будут содержаться объединения? Разумеется, за счет собственников. И председатель ОСИ, и доверенное лицо ПТ, и управляющий являются официальными должностями, следовательно, им нужно будет платить заработную плату. Совет дома не предполагает обязательного вознаграждения, здесь все будет решаться по договоренности с жильцами. Однако для ответственного выполнения обязанностей оно, скорее всего, тоже должно быть хотя бы минимальным.
В законопроекте также сказано о том, что маслихаты будут утверждать минимальные расходы на содержание общего имущества. Предполагается сделать их дифференцированными, в зависимости от этажности домов, региона и среднего размера заработной платы в конкретном населенном пункте.
К слову, юрист отметил преимущества нового закона в части бесплатной регистрации кондоминиумов (за счет акиматов) и присоединения к дому большего по размерам земельного участка. Возможный минус последнего – наличие арендной платы, а также обязанности содержания и благоустройства надела за счет собственников.
Изменения предполагаются и в процессе голосования на общем собрании, которое будет проводиться не тремя, как планировалось ранее, а двумя способами. Исключили опрос в электронной форме.
"Из списка убрали Единую информационную систему жилищного фонда и ЖКХ. Оставили только голосование явочным порядком и с помощью письменного опроса. То есть если кворума на собрании нет, назначается письменный опрос. Решение по его итогам принимает совет дома. Каждый собственник на собрании будет иметь один голос, площади помещений играть роли не будут. Также появится право узнать, как проголосовали по тому или иному вопросу соседи. Что касается электронной формы голосования, то на последнем собрании рабочей группы НПП "Атамекен" попросила отпустить этот механизм в бизнес-среду", – разъяснил заместитель председателя Ассоциации КСК Алматы и член рабочей группы Тимур Кыдыргужанов.
По его словам, ⅔ голосов (около 67% собственников) должно набираться для правомочности решений по следующим вопросам: проведение капитального ремонта; сбор целевых средств; расходование средств, накопленных на сберегательном счете; распоряжение частью общего имущества; ликвидация ОСИ или ПТ. По всем остальным вопросам достаточно проголосовать 51% собственников.
Также на встрече стало известно, что дальнейшее рассмотрение законопроекта в Сенате Парламента РК запланировано в ноябре. На подпись Президенту РК документ может попасть в декабре текущего года.