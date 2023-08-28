Заметно похолодает в Казахстане в ближайшие дни

Культура и общество
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды по Казахстану на 29-31 августа, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Как сообщают синоптики, сильные дожди и понижение температуры воздуха ожидаются практически по всей территории Казахстана.

В ближайшие трое суток на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром, возможно выпадение града. Сильные дожди и постепенное понижение температуры воздуха прогнозируются на северо-западе, севере, центре, юге и юго-востоке Казахстана.

По данным синоптиков, наибольшее понижение температуры воздуха ожидается на северо-западе, севере республики. В ночные часы температура воздуха понизится до 3-11 тепла, днем до 10-18 тепла.

Лишь на востоке, юге и юго-востоке страны в начале периода будет тепло. Затем к концу периода ожидается понижение температуры ночью до 10-15 тепла, днем до 20-25 тепла.

#ветер #град #холод #дожди #гроза #прогноз погоды

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