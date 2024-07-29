Какая погода ожидает казахстанцев в последние дни июля

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным синоптиков, в ближайшие три дня несмотря на влияние западного антициклона, в северных, восточных, юго-восточных регионах РК ожидаются кратковременные дожди, грозы, усиление ветра; на крайнем севере и в горах юго-востока страны - сильные дожди, град, шквал.

В степи Сарыарка и пустынных районах юга страны погода будет без осадков.

На западе, в центре, юге и юго-востоке страны в дневное время сохраняется сильная жара; на юго-востоке страны 1 августа в отдельных районах прогнозируется очень сильная жара до +41°, отметили в метеослужбе.