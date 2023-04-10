Какие документы подписали Казахстан и Азербайджан по итогам переговоров

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который прибыл в Казахстан с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев подписали Совместное заявление и Протокол о создании Высшего Межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики.

1. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики;

2. Меморандум о взаимопонимании между Некоммерческим акционерным обществом «Фонд Отандастар» Республики Казахстан и Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с диаспорой;

3. Меморандум о взаимопонимании по научному сотрудничеству между Национальной академией наук Республики Казахстан и Национальной академией наук Азербайджана;

4. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» и Азербайджанским государственным информационным агентством (АЗЕРТАДЖ);

5. Меморандум о взаимопонимании между ТОО «Внешнеторговая палата Казахстана» и Агентством Развития Малого и Среднего Бизнеса Азербайджанской Республики;

6. Меморандум о научном и культурном сотрудничестве между Институтом прикладных этнополитических исследований и Бакинским международным центром мультикультурализма.