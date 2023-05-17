Касым-Жомарт Токаев прибыл в Китай

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В рамках визита глава государства проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах и энергетике, а также углубления культурно-гуманитарных связей.

18 мая президент встретится с руководителями крупных китайских компаний и проведет ряд мероприятий в рамках программы государственного визита, а также примет участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту города Сиань.

19 мая глава государства будет участвовать в саммите «Центральная Азия – Китай».

Также планируется участие в торжественном открытии Генерального консульства Казахстана в Сиане.