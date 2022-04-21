​​​​​​​Какие люди были!

В годы Великой Отечественной войны в Красную армию было призвано 74,2 тыс. жителей Северо-Казахстанской области. С фронта вернулся лишь каждый второй. Сегодня в живых остались только 15 солдат Победы.

Труднее всего ждать

Уроженка Петропавловска Елена Макарова в 19 лет ушла воевать добровольцем, служила моторис­том на военном аэродроме. За каж­дым штурмовым «ИЛ-2» были закреплены механик и моторист, которым приходилось мыть, чинить, заряжать и маскировать машины… А еще ждать возвращения летчиков с боевых заданий. И это было тяжелее всего.

После ранения Елену Макарову признали негодной к службе в армии, дали инвалидность, и в начале 1944 года она вернулась в Петропавловск. Отец еще был на фронте. Елена Степановна вспоминает, что в тылу очень голодно жили, питались хуже, чем на фронте.

– Помню, мы с мамой пошли в гости к эвакуированным из Ленинграда сестрам, – рассказывает она. – Зима, холод. Сидели в доме в верхней одежде. Потом стали ужинать. Ужин состоял из четырех картофелин и горбушки хлеба. Все это хозяйки разделили на шесть равных частей. Какие люди тогда были! Последним кус­ком делились. И это была норма жизни…

Елена Степановна часто вспоминает 9 мая 1945 года:

– Мне приснился тогда удивительный сон. Вижу огромное крас­ное знамя, которое буквально полыхает в небе. Проснулась я от громкого стука в дверь. Открыла, а на пороге стоит сосед и кричит: «Война кончилась!» Как люди пели в тот день, как танцевали! А я ревела…

После войны Елена Макарова больше 35 лет трудилась в Областной коллегии адвокатов.

Сын полка

Самым молодым ветераном Великой Отечественной войны в Петропавловске считался Иван Пилипеев, который осенью 1941 года, будучи 11-летним подростком, сбежал на фронт. Он сражался с фашистами до самой Победы. Прошагал с боями пол-Европы!

Ваня Пилипеев был шестым ребенком в семье. Когда родители умерли, Ивана отдали в детдом. Оттуда он и сбежал на фронт. Сначала его определили в запасной полк, но он выпросился на передовую. Война для него началась на Курской дуге. Стрелял сначала из винтовки, а в 1944 году ему доверили автомат.

Иван Пилипеев участвовал в освобождении Украины, Венгрии, Австрии. В числе наград Орден Отечественной войны, медали «За взятие Будапешта» и «За взятие Вены».

После войны мечтал о военной карьере, но военком Петропавловска, изучив документы, сказал:

– Сын полка значит… Так вот, сынок, учись мирной профессии.

Окончив железнодорожное училище, Иван Пилипеев работал кочегаром, помощником машиниста, машинистом паровоза, тепловоза, электровоза. И проработал в Петропавловском отделении Южно-Уральской железной дороги 46 лет.

Без музыки тоска

Фронтовик Филимон Запорожец участвовал в обороне Москвы, освобождал Украину, Белоруссию, страны Европы. А после войны часто путешествовал по стране, восстанавливал экономику, много работал. И не расставался с гитарой. Причем он не только играл на ней, но еще и делал этот красивый музыкальный инструмент. Он строил свои инструменты из ели, палисандра и черемухи.

– Гитары из черемухи звучат пот­рясающе красиво! – утверждал Филимон Никифорович.

Золотых рук мастер за свою долгую жизнь создал полсотни неповторимых инструментов. Они и сегодня звучат в разных концах Евразии – от Дальнего Востока до Германии!

Восстанавливая народное хозяйство, ветеран войны объехал весь бывший Советский Союз. В Петропавловске осел, лишь когда на пенсию вышел, поскольку отсюда родом была его супруга Анна Кузьминична.

Из хроники

военных лет

Успехи в тылу и на фронте во многом зависели от слаженной работы железнодорожного транс­порта. Паровозные бригады Петропавловска трудились без отдыха. Машинисты спали по два-три часа, а затем снова отправлялись в рейс. Развернулось даже движение машинис­тов-скоростников: кто быстрее преодолеет дистанцию?

Поздней осенью 1941 года началось строительство бронепоезда. Петропавловцы также построили и отправили на фронт поезд-баню.

В августе 1941-го в Петропавловск начали прибывать эшелоны с эвакуированными. Город принял 20 заводов, здесь было освоено производство 29 новых изделий военного назначения, в том чис­ле торпед, корпусов авиабомб, корабельных мин, реактивных снарядов, армейских приборов, малогабаритных двигателей.