Какие необычные подарки дарят олимпийским чемпионам в разных странах

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Кроме денежных призов, также дарят автомобили, дома, квартиры и мешки с рисом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на CNBC.

Международный Олимпийский Комитет не выплачивает призовые за завоеванные медали.

Ниже приведены суммы выплат, основанные на информации, собранной CNBC из национальных олимпийских комитетов, спортивных ассоциаций и местных отчетов.

Гонконг $768,000 $384,000 $192,000

Сингапур $745,000 $373,000 $186,000

Индонезия $300,000 $150,000 $60,000

Израиль $271,000 $216,000 $135,000

Казахстан $250 000 $150 000 $75 000

Гонконг и Сингапур предлагают самые высокие выплаты своим победителям Олимпийских игр. Денежные поощрения гонконгских спортсменов, выступающих в Париже, выросли на 20% по сравнению с летними Олимпийскими играми в Токио. В начале июля главный секретарь администрации Гонконга Чан Квок Ки объявил, что золотые медалисты получат по 6 миллионов гонконгских долларов (768 000 долларов США). Серебряные и бронзовые призеры заработают 3 миллиона гонконгских долларов и 1,5 миллиона гонконгских долларов соответственно.

Сингапур выплачивает олимпийским призерам 1 миллион сингапурских долларов (745 300 долларов США) за золото, 500 000 сингапурских долларов за серебро и 250 000 сингапурских долларов за бронзу.

Другие правительства, обещающие своим золотым медалистам шестизначные денежные вознаграждения, включают Израиль, Малайзию, Казахстан и Индонезию. Сообщается, что Израиль предлагает миллион израильских шекелей (270 537 долларов) за золотую медаль, что на 50% больше, чем предлагалось на Играх в Токио. Франция также увеличила свои денежные поощрения. Золотые медалисты должны получить 80 000 евро (86 528 долларов) — на 15 000 евро больше, чем предлагалось на Олимпийских играх в Токио. Некоторые из стран предоставляют награды спортсменам, не занявшим призовых мест. Немецкий фонд помощи спорту выделяет денежные призы тем, кто занял с 4 по 8 место на Олимпийских играх. Золотые медалисты получают по 20 000 евро.

По сообщениям местных СМИ, индийские спортсмены-олимпийцы получают денежные вознаграждения как от правительства, так и от национальной спортивной организации. Правительство выделяет золотым медалистам 7,5 миллионов рупий (90 000 долларов), в то время как Индийская олимпийская ассоциация отдельно предлагает 10 миллионов рупий.

В дополнение к деньгам или вместо них некоторые спортсмены могут получить дополнительные подарки, такие как квартиры и автомобили, как от правительств, так и от частных компаний.

Сообщается, что казахстанские спортсмены-олимпийцы могут заработать 250 000 долларов за золотую медаль, 150 000 долларов - за серебряную и 75 000 долларов - за бронзовую. Государство также выделяет квартиры медалистам.

Местные СМИ сообщают, что Национальный спортивный совет Малайзии предлагает вознаграждение в размере 1 миллиона ринггитов (215 563 долларов) для индивидуальных золотых медалистов, в то время как серебряные призеры, как ожидается, получат 300 000 ринггитов, а бронзовые призеры получат вознаграждение в размере 100 000 ринггитов. Сообщается, что некоторые частные компании в Малайзии предложили другие стимулы, такие как апартаменты с роскошным обслуживанием или дополнительные денежные средства. Все спортсмены, которым удастся подняться на подиум, также получат “автомобиль иностранного производства”. Южнокорейские медалисты получают пенсии в дополнение к призовым деньгам.

Местные СМИ сообщают, что в дополнение к выплате в размере 63 миллионов корейских вон (43 288 долларов), обладателям золотых медалей Южной Кореи также предоставляется право на пожизненную ежемесячную пенсию в размере миллиона вон или единовременную выплату в размере 67,2 миллиона вон. Серебряный призер зарабатывает 35 миллионов вон, а бронзовый - 25 миллионов вон. Некоторые спортсмены также могут получить другие подарки, такие как бесплатные напитки и транспорт.

Гонконгский оператор общественного транспорта MTR Corp. по сообщениям местных СМИ, медалистам города будет выдавать пожизненные бесплатные билеты.

Помимо 200 000 польских злотых (50 374 доллара) от Олимпийского комитета Польши, Клаудия Зволиньска, как сообщается, также получит картину, путевку на отдых, стипендию и бриллиант за серебряную награду в соревнованиях по гребному слалому К1 среди женщин.

Олимпийцам часто дарили необычные подарки в знак признательности. Местная сеть ресторанов пообещала, что спортсмены, представлявшие Малайзию на Играх в Токио, будут получать бесплатное питание и "тарик" пожизненно, сообщают местные СМИ. "Тарик" - это горячий чай с молоком, популярный во всей Юго-Восточной Азии. Японская теннисистка Касуми Исикава, завоевавшая серебряную медаль на Играх в Токио, получила в подарок 100 мешков риса. Сообщается, что индонезийским золотым медалистам по бадминтону Априяни Рахаю и Грейсии Поли были завещаны пять коров, ресторан фрикаделек и новый дом. Спортсмены из Великобритании, Норвегии и ряда других стран не получают никаких прямых денежных бонусов за место на пьедестале почета.