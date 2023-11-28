Какие овощи подорожали в Казахстане

Расходы отечественных домохозяйств на овощи выросли на 3%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на energyprom.kz .

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Во 2-м квартале текущего года расходы домашних хозяйств на овощи в среднем составили 34,3 тысячи тенге — на 3% больше, чем годом ранее.

«В региональном разрезе больше всего на овощи тратились жители Туркестанской области: 53,8 тысячи тенге, минус 8,5% за год. В тройку регионов, где овощи наиболее популярны, также вошли Кызылординская область (41,2 тысячи тенге, плюс 3%) и Алматы (38,9 тысячи тенге, плюс 3,2%)», — отмечают эксперты.

Наименьшие показатели были зафиксированы в области Абай: всего 20,2 тысячи тенге на семью в квартал — на 1,1% меньше, чем во 2-м квартале 2022-го.

В октябре 2023 года овощи подешевели на 1,3% за месяц. Впрочем, в годовой динамике было зафиксировано удорожание на 17,3%.

В региональном разрезе в месячной динамике наибольший рост цен на овощи наблюдался в Карагандинской области — на 2,9%. При этом удешевление по сравнению с сентябрем было отмечено сразу в 14 регионах страны.

В годовой динамике наибольший рост цен был зафиксирован в Астане (сразу на 35,2%), наименьший — в Мангистауской области (на 3,6%).

В разрезе видов овощей капуста, морковь, свекла, лук и картофель за месяц подешевели, а помидоры и огурцы, напротив, подорожали.

В годовой динамике выросли цены на капусту, морковь, свеклу и лук, снизились на помидоры, огурцы и картофель. Капуста в магазинах и на базарах РК в среднем стоила 160 тенге за кг, морковь — 181 тенге, свекла — 247 тенге, репчатый лук — 113 тенге, помидоры — 533 тенге, огурцы — 457 тенге, картофель — 145 тенге за кг.