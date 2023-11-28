Какие овощи подорожали в Казахстане

Другое
706
Аменова Дана
Корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Расходы отечественных домохозяйств на овощи выросли на 3%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на energyprom.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Во 2-м квартале текущего года расходы домашних хозяйств на овощи в среднем составили 34,3 тысячи тенге — на 3% больше, чем годом ранее.

«В региональном разрезе больше всего на овощи тратились жители Туркестанской области: 53,8 тысячи тенге, минус 8,5% за год. В тройку регионов, где овощи наиболее популярны, также вошли Кызылординская область (41,2 тысячи тенге, плюс 3%) и Алматы (38,9 тысячи тенге, плюс 3,2%)», — отмечают эксперты. 

Наименьшие показатели были зафиксированы в области Абай: всего 20,2 тысячи тенге на семью в квартал — на 1,1% меньше, чем во 2-м квартале 2022-го.

В октябре 2023 года овощи подешевели на 1,3% за месяц. Впрочем, в годовой динамике было зафиксировано удорожание на 17,3%.

В региональном разрезе в месячной динамике наибольший рост цен на овощи наблюдался в Карагандинской области — на 2,9%. При этом удешевление по сравнению с сентябрем было отмечено сразу в 14 регионах страны.

В годовой динамике наибольший рост цен был зафиксирован в Астане (сразу на 35,2%), наименьший — в Мангистауской области (на 3,6%).

В разрезе видов овощей капуста, морковь, свекла, лук и картофель за месяц подешевели, а помидоры и огурцы, напротив, подорожали.

В годовой динамике выросли цены на капусту, морковь, свеклу и лук, снизились на помидоры, огурцы и картофель. Капуста в магазинах и на базарах РК в среднем стоила 160 тенге за кг, морковь — 181 тенге, свекла — 247 тенге, репчатый лук — 113 тенге, помидоры — 533 тенге, огурцы — 457 тенге, картофель — 145 тенге за кг.

#цены #продукты #овощи #исследование

Популярное

Все
«Уэмбли» для сельчан
Целебное печенье с экстрактом тополя придумали ученые Kozybayev University в Петропавловске
Очередной «сбрасыватель» мебели привлечен к ответственности в Актау
В районе Турара Рыскулова распахнула двери новая школа на триста мест
Газовый долгострой
Принцип недоверия
Около ста случаев мошенничества в Сети выявили полицейские Казахстана за время трехдневной акции Hi-tech
За последние два года в сфере госзакупок предотвращено неэффективное расходование бюджетных средств на более чем 67 млрд тенге
Песочницы за два миллиарда
Укрепление единства
В городе горе – гололед
«Я прививки не боюсь...»
Добро пожаловать в Улытау!
По признакам сепаратизма
«Выйти на новый уровень развития без атомной энергетики не получится!»
Чтобы «летать» по Сети
Аудит проверил стройку
Особенный я!
Работники будущего
Центр генерации новых идей
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
Шоу продолжается: мюзикл «Джулия» презентовали в Астане
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Лукашенко встретил Токаева во Дворце Независимости
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Непогоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
ХАМАС освободил первую группу израильских заложников
Столичный таксист выманил у индийца 45 тыс. тенге
Паралимпиец Оскар Писториус добился условно-досрочного освобождения
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Сколько этносов проживает в Казахстане
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Подвиг снайпера Курбатовой
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок

Читайте также

"Артспорт": более 16 млн тенге похитили на фиктивных секция…
Аферист обещал астанчанину легализовать авто за 1,5 млн тен…
Фейковую рекламу от имени сенатора распространяют в Казнете
Снег, дождь и гололед ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]