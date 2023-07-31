Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане

Дальнейшие меры по стабилизации цен на продукты обсудили на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото пресс-службы Правительства РК

Снижение цен отмечается по 9 позициям. В лидерах по длительности падения – масло подсолнечное, гречка, мясо птицы. За прошлую неделю индекс цен уменьшился на лук, сахар, морковь, картофель, муку, соль.

Несмотря на снижение цен на большинство социальных продуктов, некоторые из них, в частности, капуста, яйца, рис, продолжают сохранять тенденцию незначительного роста. Именно этому вопросу на совещании было уделено особое внимание.

«На сегодня Продкорпорация уже закупила 6 тыс. тонн рисовой крупы. Регионы законтрактовали только 5,7 тыс. тонн риса, тогда как было поручено довести контрактацию до 25 тыс. тонн. Только наличие достаточного объема риса позволит снизить темп роста цены на него», - сказал первый вице-министр МТИ Арман Шаккалиев.

Он также добавил, что проводится работа с Ассоциацией яичных производителей Казахстана по организации закупа через оборотную схему. Регионам поручено обеспечить заключение контрактов напрямую с заводами-производителями.

Отдельно рассмотрели работу региональных комиссий по расследованию посреднических схем. С начала года проведены 1108 заседаний комиссий и исключены 360 непродуктивных посредников, проанализированы 716 цепочек и по 122 фактам установлены риски превышения торговой надбавки.

«К примеру, мы видим, что крупные производители за июнь-июль реализовали более 27 млн штук яиц в адрес 5000 покупателей, в том числе в адрес 1500 физических лиц реализация составила от 1,5 до 2 млн штук. Далее цепочка прерывается. Полагаем необходимым совместно с КГД МФ рассмотреть вопрос привлечения к ответственности физических лиц за незаконное предпринимательство, а также провести идентификацию этих лиц в электронные счета фактуры при реализации СЗПТ», - заявил первый вице-министр торговли.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

На совещании с докладом выступил и вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов. Он сообщил, что на межсезонье 2024 года по луку и моркови в регионах сформированы рекомендуемые объемы. Совместно с акиматами продолжается работа по форвардному заключению контрактов на картофель, капусту, гречневую крупу, рис, масло подсолнечное, муку и сахар.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

«Несмотря на относительно стабильную ситуацию в стране, акиматам необходимо продолжать активную работу по контрактации социальных продуктов, в первую очередь, по луку и капусте. До 1 августа вы должны обеспечить заключение форвардных договоров на поставку риса и контрактацию нужных объемов. Необходимо принять соответствующие меры по стабилизации цен на яйца, провести работу с бизнесом, производителями, торговыми сетями, совместно с Министерством финансов и Агентством по защите и развитию конкуренции работать над устранением лишних посредников», - подвел итоги совещания Серик Жумангарин.