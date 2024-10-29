Какие цены на уголь в Казахстане

Данные по ценам в сентябре предоставили в Бюро нацстатистики, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Средняя цена за тонну угля в Казахстане в сентябре текущего года составила 17 676 тенге. В годовом выражении стоимость каменного угля увеличилась на 9,8%.

В разрезе регионов низкие цены наблюдаются в Петропавловске (15 187 тг/т), Усть-Каменогорске (15 679 тг/т), Семее (15 693 тг/т) и Павлодаре (15 715 тг/т). Дороже всех уголь обходится жителям Актобе – 23 000 тг/т.

С января по сентябрь 2024 года в Казахстане добыто 79,7 млн тонн каменного угля, включая лигнит и угольный концентрат, что на 5,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении объем производства составил 51,8 млрд тенге. В Казахстане добычей угля занимаются 19 предприятий.