Какой будет погода в Казахстане в ближайшие 3 дня

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По данным метеослужбы, в предстоящие дни глубокий циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы определят погоду на большей части Казахстана. В связи с чем пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, в горных районах юго-востока – сильные дожди с градом и шквалом, ожидается усиление ветра, на юго-западе – с пыльной бурей.

Высотная ложбина пониженного давления будет способствовать понижению температуры воздуха в ночные часы на севере до 5-13, на востоке – до 7-15 тепла.