Какой будет погода в ближайшие 3 дня в Казахстане

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В предстоящие дни с прохождением атмосферных разделов на западе, юге, в северных регионах страны ожидается дождь; на юго-востоке, 25-26 апреля на востоке – ночью осадки (дождь, снег), днем дождь, 25-26 апреля на юго-востоке – сильные осадки. Остальная же часть страны будет находиться под влиянием западного антициклона, где ожидается погода без осадков.

По республике ожидаются туман, усиление ветра, на западе и в южных регионах – гроза, пыльная буря, на востоке – ночью гололед, на юго-востоке – днем град.

Постепенное повышение температуры воздуха днем в западных регионах до 23-30, на северо-западе, севере и в центре страны до 20-27, на востоке до 15-23, на юге до 25-33, на юго-востоке до 17-25 тепла.