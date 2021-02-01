Общество
Какой будет погода в феврале в Казахстане
Жанат Тукпиев
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на февраль, передает Kazpravda.kz.

"По климатическим сведениям, в феврале продолжительность светлого времени суток увеличивается в среднем на 2-3 часа. В южных регионах происходит переход среднесуточных температур через 0° к положительным значениям. На большей части республики туманы и гололедные явления наблюдаются чаще, чем в январе. Количество осадков от января к февралю уменьшается, лишь в горных районах Казахстана, напротив, увеличивается", – говорится в сообщении.

Согласно консультативному прогнозу, на большей части РК с прохождением южных и западных циклонов, выносом теплых воздушных масс с районов Ирана, ожидается повышенный фон температуры воздуха.

Осадки предполагаются часто в южной половине страны преимущественно в виде дождя, в северной половине – смешанные осадки (дождь, снег). Прогнозируются туман, гололед, усиление ветра, в северных регионах с низовой метелью. Смена циклонов и антициклонов ожидаются часто в течение февраля.

К середине первой декады по республике ожидается повышение температуры воздуха: на западе ночью до -5+3°С, днем до -2+10°С; на севере, северо-западе, в центре и на востоке ночью до 0,-10°С, днем до -5+3°С; на юго-западе, юге и юго-востоке ночью до -3+5°С, днем до +8+15°С.

В конце первой декады с вторжением антициклона температуры воздуха понизятся: на севере, востоке и в центре Казахстана ночью до -15-25°С, днем до -10-16°С; на западе, северо-западе страны ночью до -10-18°С, днем до -5-12°С; в южных регионах ночью до -7-15°С, днем до -5+5°С.

Во второй и третьей декадах с выносом теплых воздушных масс температуры воздуха вновь будут повышаться: в северной половине днем до 0,-7°С, в южной половине - до +5+10°С, на крайнем юге +15°С.

Однако не исключено и существенное понижение температуры воздуха. При затоках холодных воздушных масс с районов Таймыра в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опускаться ночью до -20-30°С, днем до -10-18°С, в северо-западной части страны ночью до -10-18°С, днем до -7-12°С, в южной половине РК ночью до -7-12°С, местами до -15-20°С, днем до -2-13°С.

"Прогноз на месяц следует использовать как консультативный, который в последующем корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду", - добавили в метеослужбе.

Популярное

Все
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО
Школьник разбился на мотоцикле в Алматинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 мая
В Сети появилось видео падения выпускника на Лексусе в канал с водой в Таразе
Алимханулы приблизился к Головкину в рейтинге The Ring
Алихан Смаилов обсудил сотрудничество с представителями ВОЗ
Отец с сыном угоняли мопеды в Алматы
Мурат Бактиярулы встретился с коллективом «Казпочты»
Ольга Перепечина: Новый Казахстан - это путь к укреплению нашей общенациональной идентичности в постоянно меняющемся мире
Автовоз с машинами сгорел на трассе в ВКО
Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в Уральске
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 мая
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Алихан Смаилов встретился с главой "Росатома"
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Один из разработчиков первой Конституции Казахстана высказался о новых поправках
ОСМС: мифы и реальность
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Новое постановление о повторной ревакцинации против КВИ вышло в Казахстане
Ряду казахстанцев присвоено звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері – Указ Президента
Казахстанцы смогут проголосовать на референдуме в 52 странах – список избирательных участков
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное

Читайте также

Общество
Отец с сыном угоняли мопеды в Алматы
Общество
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила н…
Общество
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в А…
Правительство , Общество
Месячник по борьбе с наркоманией стартовал в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]