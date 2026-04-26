Казахстан усиливает развитие транзитно- транспортного потенциала страны

Транспорт

По итогам поездки и совещания поручено обеспечить соблюдение сроков реализации проектов и увеличить темпы работ

Руководство Минтранспорта проинспектировало ключевые транзитно-логистические проекты в Алматы. В рамках рабочей поездки проведено выездное совещание по вопросам развития транзитного потенциала страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства 

Представители Национальной железнодорожной компании и подрядных организаций доложили о ходе строительно-монтажных работ по проектам модернизации участка Алтынколь – Жетыген и строительства обводной железнодорожной линии в обход станции Алматы.

По проекту «Алтынколь – Жетыген» протяженностью 293 км основные строительные работы завершены. Обеспечена полная отсыпка земляного полотна в объеме 1,5 млн м³, построены мосты и водопропускные сооружения.

Внедрение систем микропроцессорной централизации позволило увеличить пропускную способность участка с 18 до 33 пар поездов в сутки, а также повысить безопасность и эффективность управления движением.

В рамках строительства обводной линии станции Алматы протяженностью 74,5 км в декабре 2025 года запущено рабочее движение поездов. С момента запуска по линии перевезено свыше 150 тыс. тонн грузов. Реализация проекта позволила снизить нагрузку на Алматинский узел на 40% и сократить сроки доставки грузов до одних суток.

На текущий момент земляные работы завершены, уложено 113,1 км главных и станционных путей, смонтировано 18 мостов. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано более 306 постоянных рабочих мест.

Также в ходе посещения терминала Zhetysu заслушаны доклады о ходе реализации проекта. Терминал реализуется совместным предприятием Kazakh-Chinese Trade and Logistics Company (Almaty) Ltd. с участием АО «Кедентранссервис» и Xi’an Free Trade Port. Мощность терминала составляет 115 тыс. ДФЭ в год.

Кроме того, завершено строительство основной инфраструктуры, внедрена система TOS, поставлена перегрузочная техника и получен статус склада временного хранения. Ввод терминала в эксплуатацию запланирован на май 2026 года. Реализация проекта позволит повысить транзитный потенциал и укрепить позиции Казахстана как ключевого логистического хаба.

В ходе инспекции строительства вокзала Алматы-1 заслушаны доклады подрядных организаций и ответственных служб. Проектом предусмотрена реконструкция здания вокзала с сохранением существующей площади — 17 165,5 кв. м. Объект будет оснащен современными инженерными системами, зонами ожидания, сервисной инфраструктурой и условиями для маломобильных граждан.
В настоящее время ведутся работы по устройству кровли, усилению каркаса здания, прокладке наружных инженерных сетей и внутренней отделке.

По итогам поездки и совещания поручено обеспечить соблюдение сроков реализации проектов и увеличить темпы работ. Также поручено принять меры по неукоснительному исполнению поручения Правительства по достижению объема транзитных перевозок 55 млн тонн уже в 2026 году.

