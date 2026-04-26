Мэтра казахского традиционного искусства Алмаса Алматова чествовали в Астане

Фото: МКИ

В Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой при поддержке МКИ РК состоялся концерт «Біздің жәрмеңке – жыр-дастан», приуроченный к 70-летию заслуженного деятеля Казахстана, жырау и исследователя фольклора Алмаса Алматова.

В рамках мероприятия юбиляру было вручено поздравительное письмо заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации РК Аиды Балаевой.

В нем отмечен значительный вклад Алмаса Алматова в развитие национальной культуры, популяризацию искусства жыр-терме, научное изучение казахского эпического наследия и передачу традиции жырау новым поколениям.

«Ваш вклад в популяризацию национального искусства и возрождение традиции жыр-терме является значительным. Вы достойно представляете казахский жыр на мировой сцене, укрепляя позиции национального искусства в пространстве культурного наследия», – говорится в письме.

Алмас Алматов широко известен как исполнитель и исследователь традиционного искусства. В разные годы он представлял казахское духовное наследие на сценах Франции, Италии, Швейцарии, России, Узбекистана и Монголии, участвовал в международных фольклорных турах и музыкальных симпозиумах народов Азии.

Программа юбилейного вечера объединила жыр-дастаны, терме и толгау. Особое внимание было уделено преемственности поколений: Алмас Алматов исполнил произведение «Жыр бастау», а его ученики разных лет представили продолжение школы жырау.