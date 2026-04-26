Мэтра казахского традиционного искусства Алмаса Алматова чествовали в Астане

 Программа юбилейного вечера объединила жыр-дастаны, терме и толгау

Фото: МКИ

В Қазақконцерте прошел концерт «Біздің жәрмеңке – жыр-дастан», посвященный 70-летию Алмаса Алматова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ 

В Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой при поддержке МКИ РК состоялся концерт «Біздің жәрмеңке – жыр-дастан», приуроченный к 70-летию заслуженного деятеля Казахстана, жырау и исследователя фольклора Алмаса Алматова.

В рамках мероприятия юбиляру было вручено поздравительное письмо заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации РК Аиды Балаевой.

В нем отмечен значительный вклад Алмаса Алматова в развитие национальной культуры, популяризацию искусства жыр-терме, научное изучение казахского эпического наследия и передачу традиции жырау новым поколениям.

«Ваш вклад в популяризацию национального искусства и возрождение традиции жыр-терме является значительным. Вы достойно представляете казахский жыр на мировой сцене, укрепляя позиции национального искусства в пространстве культурного наследия», – говорится в письме.

Алмас Алматов широко известен как исполнитель и исследователь традиционного искусства. В разные годы он представлял казахское духовное наследие на сценах Франции, Италии, Швейцарии, России, Узбекистана и Монголии, участвовал в международных фольклорных турах и музыкальных симпозиумах народов Азии.

Программа юбилейного вечера объединила жыр-дастаны, терме и толгау. Особое внимание было уделено преемственности поколений: Алмас Алматов исполнил произведение «Жыр бастау», а его ученики разных лет представили продолжение школы жырау.

#концерт #юбилей #МКИ #Алмас Алматов

Популярное

Все
Вертолет МЧС экстренно доставил младенца в Кызылорду
Четыре казахстанских боксера поборются за золотые медали этапа Кубка мира в Бразилии
На оптовом рынке Усть-Каменогорска завышали цены на овощи
Двух туристов спасли на пике Сатпаева
Акмолинского школьника ударил ножом бывший одноклассник
Димаш принял участие в творческом семинаре в Пекине
Двое работников получили ожоги соляной кислотой на МАЭКе в Актау
Принцип «Закон и порядок» обсудили на международной книжной выставке-ярмарке в Астане
Девочка упала в 24-метровый колодец в Шымкенте
Казахстанские миротворцы оказали медпомощь жителям Трунжи близ Голанских высот
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Правобережные улицы в Астане перекроют из-за дорожных работ
«Sarqyrama Fest» собрал тысячи участников в Актюбинской области
Сборная Казахстана победила на мировом первенстве по рапиду
Эксперимент удался: клубнику в Атырау выращивают в промышленных объёмах
Триумфальный Кубок Победы
Погода в Казахстане ухудшится в отдельных регионах
Экономика открытых дверей: в Казахстане упрощают правила въезда
Бектенов провел заседание МВК по профилактике правонарушений
Трансформация экономики через потенциал институтов развития – новый выпуск подкаста Taldau Talks
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Базу «Казавиаспас» модернизировали в Павлодаре
Елена Рыбакина стала чемпионкой турнира WTA-500
Женская сборная Казахстана по хоккею стала призёром ЧМ
Дух романтики и героизма
Школьная библиотека задает формат обучения
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Аида Балаева: Креативные индустрии становятся частью новой …
Фильм «Авиатор» представили в рамках Фестиваля российского …
Визуальный голос общества
Государственный ансамбль танца «Салтанат» выступил в Башкор…

