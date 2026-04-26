На оптовом рынке Усть-Каменогорска завышали цены на овощи

Дана Аменова
специальный корреспондент

Сельхозпродукция с дополнительной торговой надбавкой реализовывалась населению в магазинах «у дома»

Фото: Kazpravda.kz

По результатам комплексного мониторинга оптового рынка «Дина» выявлены факты значительного завышения цен на социально значимые продукты со стороны одного из индивидуальных предпринимателей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли 

По информации ведомства, анализ электронных счетов-фактур показал, что торговые надбавки на морковь, картофель и капусту многократно превышали допустимые нормы.

Морковь: при закупочной цене у КХ Павлодарской области по 170 тг/кг, товар перепродавался с наценкой до 35% (до 230 тг/кг). Картофель: в феврале партия объемом более 30 тонн была приобретена в области Абай по 150 тг/кг.

В марте этот картофель реализовывался в Усть-Каменогорске по цене от 250 до 280 тг/кг. Фактическая надбавка составила от 70% до 86%.

Капуста: при закупе у сельхозпроизводителей по 130 тг/кг, реализация велась по ценам 200–220 тг/кг. Наценка варьировалась от 53% до 69%.

«Указанные овощи в дальнейшем с дополнительной торговой надбавкой реализовывались населению в магазинах «у дома». Материалы по данным фактам уже рассмотрены на заседании Региональной комиссии. В настоящее время готовятся материалы для регистрации внеплановой проверки в отношении ИП. В случае подтверждения нарушений предприниматель будет привлечен к административной ответственности, также будет вынесено предписание о снижении стоимости овощей», – говорится в информации.

В Департаменте торговли по ВКО напомнили, что согласно законодательству, предельная торговая надбавка на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) не должна превышать 15%.

#цены #овощи #ВКО #Минторговли

На оптовом рынке Усть-Каменогорска завышали цены на овощи
