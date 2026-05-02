Проект изменений в системе автострахования вынесли на обсуждение

Он доступен для публичного обсуждения до 20 мая

Проект постановления по вопросам обязательного страхования вынесен на обсуждение в Казахстане. Документ предусматривает внесение изменений в действующие нормативные акты Национального Банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Основанием для подготовки документа стали положения Закона РК «О страховой деятельности».

«Проект направлен на совершенствование порядка расчета страховой премии по обязательному страхованию», - указано в проекте на портале "Открытые НПА".

В документе предлагается оптимизировать систему «бонус-малус», включая пересмотр структуры классов и условий их применения. Также предусматривается расширение учета индивидуальных характеристик страхового риска.

Отдельное внимание уделено актуализации методики расчета поправочных коэффициентов с учетом статистических данных, а также уточнению используемых параметров.

По прогнозам разработчиков, реализация проекта позволит повысить качество оценки страховых рисков, улучшить прозрачность расчетов страховых премий и повысить эффективность системы обязательного страхования.

Популярное

Все
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Токаев лично вмешался в дело задержанного в Польше казахстанца: подробности
Застрявших в горах подростков спасли в Алматинской области
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
В Туркестанской области эвакуировали 81 человека из зоны подтопления
В Караганде детям возвращают слух с помощью имплантации
Казахскую тазы представили на международной выставке
Полиция выявила схему вывоза ГСМ за границу
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
Alibaba может войти в совет по развитию ИИ при Президенте РК
Конституция отражает новую модель отношений государства и личности - Эдуард Полетаев
Спасатели устроили гендер-пати для коллеги в СКО
Открыт прием заявок на президентские премии и гранты в СМИ
В Астане прошла экологическая акция у водоемов
Проект изменений в системе автострахования вынесли на обсуждение
Турнир по футболу «Кубок дружбы» объединил конфессии в Астане
«Фонд фондов» Казахстана привлек $95 млн для ИИ-проектов
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Когда яблони цветут
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Помогут цифровые технологии
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Лазерный луч защитит на дороге
В центре внимания – редкоземельные материалы
Не допускать давления на бизнес
Малая гидроэнергетика: не навредить экологии
Растет интерес к Алматы
Глава государства заслушал доклады руководителей ответственных госорганов
Токаев посадил дерево в столичном парке «Самал»
В шаге от элиты
Золото завоевала инспектор СОБРа
Ответственное и осознанное участие
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб

Читайте также

Вручены государственные награды от имени Президента
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Даны конкретные поручения
«Сад памяти» зацветет в Астане

