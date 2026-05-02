Проект изменений в системе автострахования вынесли на обсуждение

Он доступен для публичного обсуждения до 20 мая.

Проект постановления по вопросам обязательного страхования вынесен на обсуждение в Казахстане. Документ предусматривает внесение изменений в действующие нормативные акты Национального Банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Основанием для подготовки документа стали положения Закона РК «О страховой деятельности».

«Проект направлен на совершенствование порядка расчета страховой премии по обязательному страхованию», - указано в проекте на портале "Открытые НПА".

В документе предлагается оптимизировать систему «бонус-малус», включая пересмотр структуры классов и условий их применения. Также предусматривается расширение учета индивидуальных характеристик страхового риска.

Отдельное внимание уделено актуализации методики расчета поправочных коэффициентов с учетом статистических данных, а также уточнению используемых параметров.

По прогнозам разработчиков, реализация проекта позволит повысить качество оценки страховых рисков, улучшить прозрачность расчетов страховых премий и повысить эффективность системы обязательного страхования.