Казахстан завоевал три золотые медали на турнире по конкуру в Узбекистане

В копилке национальной сборной еще одна серебряная и две бронзовые медали

В Ташкенте проходит международный турнир по конному спорту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры Минтуризма

Олег Соколенко на лошади по кличке SHENANIGAN стал победителем маршрута с высотой препятствий 125 см. Это уже третья золотая медаль в копилке сборной Казахстана.

Накануне, в первый день соревнований победителями стали Бекжан Байжанулы на лошади KING DIAMOND в маршруте с высотой препятствий 120 см и Ксения Баталова на лошади LADY DI в маршруте 140 см.

Кроме того, Олег Соколенко уже успел завоевать в Ташкенте серебряную и бронзовую медали.

В маршруте высотой 140 см, который является квалификационным этапом к соревнованиям Кубка мира и Гран-при, он занял второе место на лошади CINDERELLA. А в маршруте с препятствиями 120 см на SHENANIGAN финишировал третьим.

Также бронзовую медаль в копилку сборной принесла Нурила Турысбекова, выступавшая на лошади QUIBELLE VAN D’ABELENDREEF.

На данный момент в активе казахстанских спортсменов 3 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые медали. Турнир завершится 26 апреля.

Впереди у нашей команды этап FEI Jumping World Cup Grand Prix Eurasian League, который состоится 26 апреля. В этом престижном соревновании участники будут состязаться на маршруте с высотой препятствий до 155 см.