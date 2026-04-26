Казахстан завоевал три золотые медали на турнире по конкуру в Узбекистане

Спорт
Дана Аменова
специальный корреспондент

В копилке национальной сборной еще одна серебряная и две бронзовые медали

Фото: пресс-служба Минтуризма

В Ташкенте проходит международный турнир по конному спорту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры Минтуризма

Олег Соколенко на лошади по кличке SHENANIGAN стал победителем маршрута с высотой препятствий 125 см. Это уже третья золотая медаль в копилке сборной Казахстана.

Накануне, в первый день соревнований победителями стали Бекжан Байжанулы на лошади KING DIAMOND в маршруте с высотой препятствий 120 см и Ксения Баталова на лошади LADY DI в маршруте 140 см.

Кроме того, Олег Соколенко уже успел завоевать в Ташкенте серебряную и бронзовую медали.

В маршруте высотой 140 см, который является квалификационным этапом к соревнованиям Кубка мира и Гран-при, он занял второе место на лошади CINDERELLA. А в маршруте с препятствиями 120 см на SHENANIGAN финишировал третьим.

Также бронзовую медаль в копилку сборной принесла Нурила Турысбекова, выступавшая на лошади QUIBELLE VAN D’ABELENDREEF.

На данный момент в активе казахстанских спортсменов 3 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые медали. Турнир завершится 26 апреля.

Впереди у нашей команды этап FEI Jumping World Cup Grand Prix Eurasian League, который состоится 26 апреля. В этом престижном соревновании участники будут состязаться на маршруте с высотой препятствий до 155 см.

Популярное

Все
Вертолет МЧС экстренно доставил младенца в Кызылорду
Четыре казахстанских боксера поборются за золотые медали этапа Кубка мира в Бразилии
На оптовом рынке Усть-Каменогорска завышали цены на овощи
Двух туристов спасли на пике Сатпаева
Акмолинского школьника ударил ножом бывший одноклассник
Двое работников получили ожоги соляной кислотой на МАЭКе в Актау
Димаш принял участие в творческом семинаре в Пекине
Мэтра казахского традиционного искусства Алмаса Алматова чествовали в Астане
Принцип «Закон и порядок» обсудили на международной книжной выставке-ярмарке в Астане
Девочка упала в 24-метровый колодец в Шымкенте
Казахстанские миротворцы оказали медпомощь жителям Трунжи близ Голанских высот
Казахстан усиливает развитие транзитно- транспортного потенциала страны
Ольга Шмелёва завоевала «золото» и «серебро» на рейтинговом чемпионате Азии в Китае
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Правобережные улицы в Астане перекроют из-за дорожных работ
«Sarqyrama Fest» собрал тысячи участников в Актюбинской области
Сборная Казахстана победила на мировом первенстве по рапиду
Эксперимент удался: клубнику в Атырау выращивают в промышленных объёмах
Триумфальный Кубок Победы
Погода в Казахстане ухудшится в отдельных регионах
Экономика открытых дверей: в Казахстане упрощают правила въезда
Бектенов провел заседание МВК по профилактике правонарушений
Трансформация экономики через потенциал институтов развития – новый выпуск подкаста Taldau Talks
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Базу «Казавиаспас» модернизировали в Павлодаре
Елена Рыбакина стала чемпионкой турнира WTA-500
Женская сборная Казахстана по хоккею стала призёром ЧМ
Дух романтики и героизма
Школьная библиотека задает формат обучения
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Ольга Шмелёва завоевала «золото» и «серебро» на рейтинговом…
Четыре казахстанских боксера поборются за золотые медали эт…
Казахстанские ватерполисты с победы стартовали на пляжной А…
Семь казахстанских боксеров гарантировали себе медали этапа…

