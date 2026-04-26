Димаш принял участие в творческом семинаре в Пекине

24 апреля 2026 года в Пекинском культурном центре Казахстана состоялся творческий семинар по совместному китайско-казахстанскому проекту Voice Beyond Horizon, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com

Создатели программы, эксперты и ученые, представители молодежных блогов и журналисты ведущих СМИ собрались вместе, чтобы поделиться опытом творческого процесса, обменяться опытом в области распространения информации и обсудить новые пути взаимного обогащения цивилизаций «Шелкового пути».

В Китае официально завершился показ программы «Голос с горизонта». Общий объем просмотров программы в сети превысил 2,36 миллиарда раз, а рейтинги на различных платформах продолжают лидировать.

После показа на национальном телеканале Казахстана программа также добилась хороших результатов и широкого резонанса; она неоднократно получала высокую оценку от «Жэньминь жибао» и была предметом специальных репортажей более 200 ведущих зарубежных СМИ, достигнув высокого уровня популярности и авторитета, как в Китае, так и за рубежом, став знаковым аудиовизуальным произведением в области культурного обмена и международной коммуникации на «Шелковом пути» в новую эпоху.

Во время интересного продуктивного общения эксперты отметили, что проект выделяется яркими культурными особенностями, сочетая в себе музыкальность и познавательность, разрушая стереотипы общественности о странах Центральной Азии.

Она демонстрирует высокий уровень в адаптации народной музыки, слиянии инструментов и представлении реальных сцен, что не только обогащает матрицу музыкальных программ, но и позволяет увидеть более разнообразную мировую музыку.

Также была отмечена уникальная особенностью проекта – отказ от роскошной сценической обстановки, перенос выступлений на улицы и в кампусы, чтобы в реальных условиях показать самую подлинную суть культурного обмена.

Так, казахстанский певец Нуржас усердно изучал китайский язык и вместе с Цай Чэнъюй исполнил песню «Я жду», продолжив историю межгосударственного музыкального сотрудничества Сянь Синхая и Бахытжана Байкадамова, просто и трогательно передавая дружбу Шелкового пути голосами молодости.