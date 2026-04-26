На побережье озера Алаколь открыли универсальное спасательное подразделение

Общество
Дана Аменова
специальный корреспондент

В распоряжении подразделения – 6 единиц спецтехники, в том числе 2 спасательных катера и 2 гидроцикла

Фото: акимат области Абай

На побережье озера Алаколь в области Абай введено в эксплуатацию универсальное спасательное подразделение. В торжественной церемонии приняли участие аким области Берик Уали, министр по чрезвычайным ситуациям РК Шынгыс Аринов, представители органов гражданской защиты, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на акимат области Абай 

Строительство нового спасательного подразделения началось в июле прошлого года. Объект расположен вблизи села Кабанбай. Одноэтажное здание оснащено боксами для специальной техники и плавсредств.

В распоряжении подразделения – 6 единиц спецтехники, в том числе 2 спасательных катера и 2 гидроцикла.

Глава региона отметил, что открытие нового подразделения является важным шагом в обеспечении безопасности туристов, прибывающих на Алаколь.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо отметил: «Ваша работа сопряжена с риском и требует высокой ответственности. Государство и общество высоко ценят вашу верность присяге и самоотверженный труд». Алаколь — жемчужина нашей страны. Вдоль береговой линии протяжённостью 4 километра в купальный сезон функционируют 230 баз отдыха, более 100 торговых объектов и свыше 50 предприятий общественного питания. В прошлом году здесь отдохнули более 100 тысяч туристов, в том числе иностранные гости.Такой масштаб туристического потока требует особого внимания к вопросам безопасности. Открываемое сегодня универсальное спасательное подразделение оснащено всей необходимой техникой», – сказал Берик Уали.

Также он добавил, что для оперативного реагирования запущен капсульный модуль. А в селе Кабанбай начато строительство пожарного депо.

«В ходе визита в область Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что на продолжение строительства будут выделены средства и со стороны Правительства будет оказана необходимая поддержка. Таким образом, создаются все условия для комфортного и безопасного отдыха туристов. Пожарные и спасатели – это представители почетных профессий, которые в любой момент готовы рисковать собственной жизнью ради спасения других. Их труд всегда высоко ценится государством и обществом. Уверен, что новое подразделение не только облегчит вашу работу, но и повысит эффективность профилактики чрезвычайных ситуаций», – отметил аким.

В ходе мероприятия районным спасателям были торжественно вручены ключи от 7 аварийно-спасательных и оперативно-служебных автомобилей. Также на территории подразделения высажены саженцы елей.

Затем аким области Берик Уали совместно с министром по чрезвычайным ситуациям Шынгысом Ариновым ознакомились с работой спасательного модуля, предназначенного для оперативного реагирования и обеспечения безопасности отдыхающих. Здесь же был представлен проект видеонаблюдения за побережьем с использованием технологий искусственного интеллекта.

Глава региона и министр также осмотрели побережье Алаколя с катера, ознакомившись с мерами безопасности и состоянием инфраструктуры.

В целях обеспечения безопасности отдыхающих на побережье установлено 17 спасательных вышек. Подготовлено 35 спасателей-инструкторов. В прошлом году проведено 42 рейдовых мероприятия, по итогам которых за нарушение требований безопасности составлено 15 административных протоколов.

В регионе в рамках программы «Ауыл құтқарушылары» ведётся масштабная работа. На сегодня по области функционирует 75 пожарных постов. В текущем году планируется открыть еще 12 новых объектов.

#область Абай #акимат #спасатели #открытие #озеро #Алаколь #подразделение

