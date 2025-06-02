Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В мае 2025 года месячный индекс потребительских цен замедлился и составил 0,9% (в апреле 2025г. – 1,2%), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Цены на платные услуги повысились на 1,3%, продовольственные товары – на 0,9%, непродовольственные товары – на 0,6%.

Из продуктов питания снижение цен отмечено на огурцы на 37,1%, помидоры – на 19,8%, капусту – на 7,7%, бананы – на 5,7%, яйца – на 2,4%. В свою очередь, цены повысились на лимоны – на 9,1%, яблоки – на 6,1%, груши – 5,2%, виноград – на 5,1%.

Повышение цен в мае текущего года отмечено на кольцо обручальное золотое на 4,6%, строительные материалы – на 1,1%, одежду и обувь, товары личного пользования – по 0,8%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг повысились тарифы на холодную воду на 4,2%, водоотведение – на 1,6%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 1,5%, электроэнергию – на 1,4%. Услуги железнодорожного транспорта повысились – на 2,1%, санаториев – на 2%.

Среди регионов самая низкая месячная инфляция зарегистрирована в Карагандинской области – 0,2%, Астане – 0,3%, Акмолинской, Алматинской, Мангистауской, Туркестанской областях и области Улытау – по 0,6%.

Инфляция в мае в годовом исчислении составила 11,3%. Цены на платные услуги повысились на 16%, продовольственные товары – на 9,6%, непродовольственные товары – на 9%.

В годовом выражении снижение цен наблюдается на крупу гречневую на 12%, рис – на 8,3%, перец сладкий – на 5,5%, огурцы – на 2,6%, курагу – на 2,5%.

Услуги парикмахерских и салонов красоты повысились на 14,6%, услуги санаториев – на 14,4%. Цены на ноутбук возросли на 46,5%, кольцо обручальное золотое – на 35,6%, планшет – на 31,9%.

Показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции рассчитывается ежемесячно. Наблюдения ведутся по тарифам и ценам на услуги и товары, всего по 508 позициям.