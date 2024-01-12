Кампания против кори

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Игорь Прохоров

В Казахстане продолжаются противоэпидемические мероприятия, направленные на стабилизацию ситуации по кори.

фото из архива "КП"

О борьбе с распространением коревой инфекции, темпах плановой и дополнительной иммунизации населения рассказали эксперты на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По словам председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Манар Смагул, в Казахстане за 2023 год зарегистрировано 29 648 случаев кори, на 9 января текущего года их уже 31 641. Из них 79% приходится на детей до 14 лет. Как отмечает спикер, у нас с 2014 года ведется мониторинг фактов отказа от вакцинации. Поскольку растет заболеваемость среди детей, Министерство здравоохранения уделяет все больше внимания этому вопросу и проводит дополнительную иммунизационную кампанию среди детей, а среди молодых мам – разъяснительную работу о необходимости вакцинации.

Между тем ежедневно сейчас прививаются более 21 тыс. человек.

– Отмечается положительная динамика дополнительной иммунизации в большинстве регионов страны. Так, в области Жетысу, Кызылординской, Туркестанской областях и городе Шымкенте ею охвачено более 70% подлежащего иммунизации контингента. Ситуация по кори находится на постоянном контроле, продолжаются все необходимые противоэпидемические мероприятия, – сообщила Манар Смагул.

Спикер отметила, что после наблюдавшегося несколько лет стабильного прогресса на пути к элиминации кори ситуация в мире изменилась. По данным Всемирной организации здравоохранения, заболевание было объявлено ликвидированным в 80 странах. Например, в США статус элиминации подтвержден в 2000 году. Вместе с тем снижение охвата вакцинацией против кори, особенно в период пандемии COVID-19, теперь вызывает вспышки заболевания, в том чис­ле в странах, где корь считалась искорененной. В 2022 году было зарегистрировано более 155 тыс. случаев в 150 странах, в ­2023-м – уже более 415 тыс. случаев в 167 странах.

На вопросы журналистов ответили заместитель директора департамента охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК Айгерим Оспанова, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней НАО «Медицинский университет Астана», доктор медицинских наук, врач-инфекционист высшей квалификационной категории Динагуль Баешева. Эксперты напомнили, что корь передается от человека к человеку воздушно-капельным путем при кашле и чихании. Инфицированные люди обычно заразны за 4 дня до и 4 дня после появления сыпи. Корь является одним из наиболее заразных известных вирусных заболеваний, уровень инфицирования восприимчивых к инфекции лиц составляет более 90%.

Важно, что человек является единственным естественным хозяином, поддерживающим передачу вируса кори, и заболевание можно предотвратить с помощью вакцин, что делает возможным его глобальное искоренение.

#здравоохранение #инфекция #медицина #корь #брифинг

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