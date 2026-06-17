Канадский опыт может пригодиться

Представители канадской компании TELUS Agriculture & Consumer Goods ознакомились с агропромышленным потенциалом региона, побывав в двух ведущих сельхозформированиях области, и выразили заинтересованность в развитии деловых связей и обмене опытом.

Фото: акимат Акмолинской области

В частности, гости посетили расположенное в Зерендинском районе ТОО «KazBeef», где занимаются откормом КРС мясных пород. Выбор этого хозяйства был не случаен: здесь специализируются на производстве мраморной говядины по американской технологии. Работники ТОО выращивают кормовые культуры, содержат скот, перерабатывают мясо на собственном мясокомбинате.

Особое внимание уделяется технологии зернового откорма крупного рогатого скота, способствующей улучшению вкусовых качеств мяса. Сегодня в хозяйстве содержится 13 тыс. голов КРС мясного направления пород ангус, герефорд и казахская белоголовая.

Канадские гости посетили откормочную площадку, ветеринарное отделение, побывали на полях компании. На встрече с руководством ТОО «KazBeef» были обсуждены вопросы, касаю­щиеся сотрудничества в сфере животноводства, переработки сельскохозяйственной продукции, а также перспективы внедрения современных технологий.

Руководитель канадской компании Крис Терри отметил, что в Казахстане традиционные методы ведения хозяйства сочетаются с инновациями. Такой подход как раз и создает уникальную модель развития отрасли.

В тот же день канадская делегация посетила другое ведущее хозяйство региона – ТОО «Енбек» Аккольского района. Оно известно в регионе тем, что делает ставку на экологичный подход к земледелию, обходясь без гербицидов и химических средств защиты растений. Здесь используются исключительно органические удобрения с собственной молочно-товарной фермы.

В ТОО «Енбек» выращивают чечевицу, лен, гречиху и пшеницу твердых сортов. Продукция экс­портируется в Бельгию, Данию, Италию, Нидерланды, Арабские Эмираты, Турцию и Швейцарию. С 2013 года в хозяйстве сертифицируют органические земли по международным стандартам.

Чтобы поставлять выращенную органическую культуру на европейский рынок, в хозяйстве приобрели оборудование компании PETKUS. Оно позволяет доводить зерно до высокой степени очистки – так называемых «четырех девяток».

Еще один проект ТОО «Еңбек» – органическая молочно-товарная ферма на 900 голов племенного скота, окончательно запущенная в этом году. Все коровники оснащены системами климат-контроля, роботами-доярами. В строительство комплекса компания инвестировала 8,1 млрд тенге, из которых 5 млрд тенге – собственные средства, еще 3,1 млрд – финансы от АО «СПК «Kokshe», полученные в рамках реализации проекта по созданию МТФ.

Итогом встречи стал обмен опытом. Канадские предприниматели предложили акмолинцам внед­рить технологии для улучшения качества почв, подобрать оптимальные семена и удобрения, что позволит повысить урожайность.

Представители канадской компании, работающей с сельхозпроиз­водителями по всему миру, прибыли в регион с профессиональным интересом, а уезжали с искренним уважением. Об этом можно судить по словам вице-президента структуры Джона Дженсена, который в интервью журналистам отметил, что у местного агросектора большие перспективы.

– Акмолинская область – невероятно богатый сельскохозяйст­венный регион. А Казахстан в целом – настоящая житница Цент­ральной Азии, – подчеркнул специалист. – То, что я увидел в вашей стране, производит глубокое впечатление.

К слову, сегодня в регионе действуют 86 мясных ферм, 47 специализированных молочно-товарных ферм и сеть из семи крупных откормочных площадок общей мощностью 33,5 тыс. голов единовременного откорма. Всего в области насчитывается порядка 470 тыс. голов КРС.