Сегодня в Астане стартует юношеский и юниорский чемпионат Азии по тяжелой атлетике
Гала-концертом GRAND FEST завершил «Қазақконцерт» свой 64-й сезон
Канат Тасибеков: В диалоге рождается истина
Солнышко на ладони, или Абрикосовое лето в Шымкенте
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Водопроводные неурядицы пригородного села
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Вершины как зеркало
Что важно знать при изучении языка Абая?
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
Fortebank покупает Home Credit Bank
Каждый закон, принятый в Мажилисе, разработан при активном участии фракции AMANAT
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Завод по выпуску хлопьев и круп строят в СКО
Депутаты утвердили отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год
Как интернет-мошенники обходят блокировки?
Экс-министр обороны получил новую должность
Машиностроение – ключ к долгосрочному устойчивому росту ВВП
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
День безопасной дороги провели в Казахстане
Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Ставки по депозитам физлиц обновили 28-летний рекорд
Растет достойная смена
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
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Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы