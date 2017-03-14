​Кандидаты приступили к агитации

Как рассказал член Центральной избирательной комиссии Марат Сарсембаев, в 58 избирательных округах республики, в которых пройдут выборы, всего был выдвинут 201 претендент на освободившиеся депутатские мандаты. В качестве кандидатов в депутаты маслихатов вместо выбывших окружными избирательными комиссиями были зарегистрированы 188 человек.

Среди зарегистрированных кандидатов 144 мужчины и 44 женщины. Членами политических партий являются 62 человека, 69 – беспартийные, 57 не указали свою партийную принадлежность. Средний возраст кандидатов в депутаты маслихатов составляет 40 лет. Большинство кандидатов имеет высшее образование – 77,1%, еще 18,1% – среднее специальное и 4,8% – среднее образование. По данным ЦИК, 54,8% являются сотрудниками государственных учреждений, организаций и предприятий, 35,1% – заняты в коммерческих структурах и 4,8% работают в политических партиях и НПО.

В настоящее время идет предвыборная агитационная кампания. Как напомнил Марат Сарсембаев, согласно избирательному законодательству всем кандидатам гарантируются равные условия для проведения предвыборной агитации. В частности, государство гарантирует равное выделение средств на пятнадцати­минутное выступле­ние по телевидению, десятиминутное выступление по радио, а также на публикацию в печатных изданиях двух статей в объеме не более 0,1 печатного листа. Местные исполнительные органы совместно с соответствующими избирательными комиссиями определяют и оснащают места для размещения агитационных печатных материалов для всех кандидатов. Агитационные печатные материалы размещаются на условиях, обеспечивающих равные права для всех кандидатов.

– Каждый зарегистрированный кандидат для проведения предвыборной агитации может создать свой избирательный фонд, который состоит из собственных средств кандидата – не более 2 445 900 тенге, средств, выделенных кандидату выдвинувшим его общественным объединением, – не более 4 891 800 тенге и добровольных пожертвований граждан и организаций страны – не более 7 337 700 тенге. Таким образом, предельный размер денежных средств в избирательном фонде кандидата в депутаты маслихата вместо выбывшего не должен превышать 14 675 400 тенге, – проинформировал член ЦИК.

СМИ на договорной основе предоставляют эфирное время, печатную площадь зарегистрированным кандидатам. При этом условия договора не должны создавать преимущества тому или иному кандидату. Граждане, не создающие избирательные фонды, вправе проводить предвыборную агитацию, не требующую финансирования.

Агитационная кампания продлится до 24 часов 24 марта 2017 года. Сами выборы пройдут 26 марта.