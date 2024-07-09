Капитан заложил в ломбарде госимущество из-за азартных игр

Суд
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В военном суде Семейского гарнизона рассмотрено уголовное дело в отношении О., обвиняемого в растрате вверенного ему чужого имущества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Военный суд

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Судом  установлено, что капитан, являясь начальником топографической службы штаба, заложил топографические приборы, принадлежащие воинской части в ломбард, в связи с увеличением личного долга из-за проигрыша ставок на букмекерском сайте. В результате чего государству причинен ущерб на сумму более 2 млн тенге.

Приговором суда подсудимый признан виновным по статье 189 ч.3 п.2 УК с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 2,5 года.

Осужденный лишен воинского звания – «капитан». Кроме того, с подсудимого взыскан материальный ущерб и государственная пошлина в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.

#суд #ломбард #азартные игры #военный

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