Капитанская дочка – сноха казахского народа

Наталья Мишукова – личность в Приаралье известная. Она педагог высшей категории, соучредитель образовательной школы «Мансап Казахстан», директор областного филиала Казахстанской ассоциации непрерывного образования, глава филиала Русской общины Казахстана при АНК, бизнес-тренер НПП «Атамекен», ментор Программы ЕБРР «Женщины в бизнесе». Но главная ее особенность в том, что она в совершенстве владеет государственным языком и все свои занятия ведет на казахском языке.

Наталья называет себя капитанской дочкой. Она родилась в Аральске в семье капитана судна рыбного флота Валентина Федоровича Мишукова.

В 1956 году коренной москвич после окончания Гурьевской рыбопромысловой мореходной школы прибыл служить на Аральском море. Здесь он создал семью с Анной Семеновной Елисеевой, уроженкой села Боген Аральского района. Капитан оставил яркий след: он исследовал море, стал одним из основателей Музея истории рыболовства, который до сих пор действует.

На казахском языке Наталья разговаривает с детства. Ее первыми университетами стали детский сад и улица. В 3-м классе школы она приступила уже к углубленному изучению. Помог случай. Однажды на уроке казахского языка она получила двойку по диктанту. Для нее – «отличницы, спортсменки, комсомолки и просто красавицы» – это стало настоящим вызовом.

– Я благодарна учителю Мереке-ағай, который занимался со мной. В 6-м классе я уже выигрывала различные конкурсы и олимпиады по казахскому языку. В 10-м классе меня стали учить играть на домбре. И все это оказалось во благо. В выпускной год выиграла олимпиаду и бесплатно поступила в Кызылординский государственный университет имени Коркыт-ата на специальность «русский язык и литература в школах с казахским языком обучения», – вспоминает Наталья Мишукова.

После окончания вуза Наталья проработала в городских школах № 3 и «Парасат». А в период работы в школе № 144 приступила к научной деятельности.

– Директор школы Балайым Ниязбекова раскрыла мои способности. Я преподавала в старших классах, посещала и выступала на всевозможных педагогических конференциях, первой сделала сопоставительный анализ учебников по русскому языку в пилотных проектах по 12-летнему образованию. Когда стали открывать мини-центры при школах, написала первую программу трехъязычного обучения для мини-центра «Бейбарыс». После 10 лет работы в школах по прог­рамме «Балапан» возглавила детский сад «Дамир», после – «Сердце Томирис» и «Сыр балажаны». Параллельно развивала навыки ведения бизнеса. Так возглавила филиал Ассоциации непрерывного образования, в которую сегодня входят 210 городских и около 390 сельских детских садов. Такое доверие пришло благодаря отличному знанию государственного языка, – говорит педагог.

Наталье с детства нравилось, как проводятся казахские национальные обряды. Она с теплотой говорит о вкусе баурсаков, сары май, «ащы кәмпит».

– В детстве мы перетягивали канат на дороге перед свадебным кортежем, и нам давали деньги и сладости. Эти обычаи мне нравились. Сейчас я – сноха казахского народа. Мой супруг Канат Бахытбекович Телеубаев из рода унгут жаппас Младшего жуза. Для меня, как хранительницы очага, высокая честь сохранять обычаи и устои сразу двух этносов – русского и казахского. Наши дети владеют двумя языками и чтут все лучшие традиции, – заметила она.

Наталья рассказала о своем участии в национальном обряде құдалық, когда выдавали замуж дочку қайын-аға.

– Старшие рода сказали, что пришел мой возраст сопроводить приданое невесты. Стала готовиться, изучила каждую мелочь и поняла, насколько культура казахов глубока и осмысленна. Например, на церемонии сватовства я раскладывала вещи и разъясняла на казахском – это корпешка для ата-ене, это махаббат көрпе, а это құрсақ көрпе. Каждый предмет пос­тельных принадлежностей имеет свой орнамент, цвет, покрой и несет собой особый смысл и пожелания, – отметила она.

На құдалық своей племянницы в Актау құдағай из Приаралья удостоилась бурных оваций.

– Дочь двоюродной сестры вышла замуж за казаха-адайца. И когда я провела на казахском языке церемонию дарения подарков құдаларға, то они аплодировали мне стоя. Сваты признались, что такой церемонии никогда не видели и не слышали. Тем более от русской девушки – снохи казахов. Про себя думаю: «У кызылординцев и не тому еще научишься!» Но здесь хочу сказать: знать языки важно и нужно! Чем больше знаешь, тем лучше, – считает Наталья.

В эти дни филиал Ассоциации неп­рерывного образования подписал меморандум с РОО «Сенімен Болашақ» и «Альянсом женских сил» и для возрож­дения славных семейных традиций на базе одного из детских садов в пилотном режиме реализует проекты «Әжелер мектебі» и «Аталар мектебі». Кроме того, Наталья Валентиновна в качестве ментора программы «Қарызсыз қоғам» партии «Amanat» проводит курсы на казахском языке в населенных пунктах области.

Согласно поручению Президента, обу­чение финансовой грамотности земляков проводится бесплатно. У Натальи большой опыт – она на протяжении нескольких лет на казахском языке обучала будущих предпринимателей по программе «Бас­тау Бизнес» в районах области.

Рассказывая о развитии государственного языка, Наталья отметила, что в Приаралье казахским языком владеет около 98% населения.

– Заметила, что у нас даже те, кто не умеет писать на казахском, хотя бы понимают разговорную речь. Особо радуюсь за молодежь. Нынешнее подрастающее поколение – образованное, – резюмировала собеседница.