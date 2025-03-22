Капсула под строительство визит-центра и хаба креативных индустрий заложена в Зеренде

Здесь молодежь будет обучаться в таких направлениях, как дизайн, IT, медиа и другие, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Акмолинской области

В селе Зеренда Акмолинской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 90-летию района.

В честь юбилея была заложена капсула под строительство будущего визит-центра и хаба креативных индустрий.

В торжественном мероприятии закладки капсулы приняли участие заместитель акима области Ернар Жаркешев, депутат сената Талгат Жунусов, а также аким Зерендинского района Асен Жаксылыков.

Новый проект нацелен на создание новых рабочих мест в сфере креативных индустрий. Новый объект общей площадью 1379,49 кв.м, из которых площадь двухэтажного здания составила 791,45 кв.м. Он предоставит молодежи возможности для самореализации, обучения и трудоустройства в таких направлениях, как дизайн, IT, медиа и другие. Визит-центр станет площадкой для проведения мероприятий, выставок и мастер-классов, направленных на развитие творческого потенциала жителей района.

В текущем году также начато строительство детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ), что станет еще одним важным шагом в развитии инфраструктуры района. Реализация этих и других запланированных проектов позволит значительно улучшить качество жизни населения и создать благоприятные условия для развития Зерендинского района.