Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жительница Караганды Арина Ф. добилась компенсации за повреждение своего автомобиля, сообщает Kazpravda.kz

В суд она обратилась недавно, а ЧП произошло минувшим летом. Тогда девушка припарковала свою машину марки Chevrolet Rezzo во дворе, недалеко от теплотрассы. Сильный порыв ветра сломал дерево, росшее примерно в пяти метрах, оно упало на легковушку и повредило ее.

Автовладелица отремонтировала свою машину, а потом сделала оценку стоимости восстановительного ремонта. Вышла внушительная сумма в 966 тысяч тенге.

После этого карагандинка пыталась самостоятельно найти хозяина земли, на которой росло упавшее дерево, чтобы предъявить ему претензии, но не смогла. Поэтому она подала иск в суд сразу на трех ответчиков: на Карагандинскую районную эксплуатационную часть, на компанию-монополиста «Теплотранзит Караганда» и районный акимат. Автовладелица потребовала взыскать с них 966 тысяч тенге за ремонт машины, 40 тысяч тенге за услуги оценщика и 100 тысяч тенге за услуги юриста.

В суде главным стал опрос: кому же принадлежит земля, на которой росло упавшее дерево? Чтобы получить ответ, пришлось привлечь специалиста по регистрации и земельному кадастру филиала. Он провел координирование на местности и установил, что земля находится в госсобственности. А это значит, что за зеленые насаждения, которые растут на ней, отвечает районный акимат.

В итоге суд вынес решение в пользу автовладельцы. Он взыскал с акимата района имени Казыбек би города Караганды более 1 миллиона тенге в виде компенсации ущерба и возмещения судебных издержек.

Госорган подал апелляцию в Карагандинский областной суд, однако он оставил жалобу без удовлетворения. В итоге вердикт суда вступил в законную силу.