Карагандинские школьники посетили воинскую часть Нацгвардии МВД РК

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Молодежный ресурсный центр города Караганды организовал экскурсию в воинскую часть 5451 войск правопорядка

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В экскурсии приняли участие учащиеся областной специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва имени Алии Молдагуловой.

Во время визита школьники ознакомились со специальной техникой и вооружением воинской части. Военнослужащие рассказали об основных задачах Национальной гвардии, направленных на обеспечение безопасности страны, проведении специальных операций и выполнении различных служебных обязанностей. Чтобы подчеркнуть важность военной службы, командир части и военнослужащие поделились своим профессиональным опытом.

В завершение экскурсии школьникам продемонстрировали военную форму и оружие, а также предоставили возможность примерить экипировку и изучить спецтехнику изнутри. Мероприятие стало важным шагом в повышении интереса молодежи к военной службе и формировании мотивации к добросовестному выполнению гражданского долга перед Родиной.

- Впервые в жизни я увидел оружие, которое используют военнослужащие, и даже подержал его в руках. Нам также разрешили примерить военную экипировку и посидеть в спецтехнике. В будущем я хочу служить в Национальной гвардии, - поделился впечатлениями один из школьников.

Экскурсия позволила подросткам узнать больше о военной службе. Некоторые из них выразили желание в будущем стать военнослужащими.

- Выражаем благодарность руководству и представителям воинской части 5451 за помощь в организации поездки, - сказала представитель школы-интерната-колледжа имени Алии Молдагуловой Шакаримова А.

#Караганда #школьники #Нацгвардия

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