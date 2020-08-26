Карантинный этикет

Такого мнения придерживается врач, заместитель директора поликлиники № 8 Караганды Евгений Блюм. Он считает, что пока рано отказываться от масочного режима, обрадовавшись ослаблению карантинных мер. Не за горами холода, а значит, новый эпидсезон.

– Носить маски сейчас, во время ослабления карантина, необходимо, – говорит замдиректора карагандинской поликлиники № 8 Евгений Блюм. – Коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным, или аэро­зольным, путем. Единственное, что может предотвратить заражение, – это дезинфекция рук или частое их мытье и ношение маски. Понимаете, она служит барьером между вирусом и слизистой оболочкой рта и носа. Я часто слышу, как люди говорят, что нет смысла носить маску, потому что вирус невероятно мал и может проникнуть сквозь нее. Это не совсем так. Дело в том, что вирус не может находиться сам по себе, он содержится в слюне. А маска при разговоре или дыхании задерживает слюну больного человека и препятствует передаче вируса здоровым людям.

Менять маски рекомендуют через 2–3 часа. К сожалению, наши граждане этим советом пренебрегают. Люди носят одну и ту же одноразовую маску неделями, а то и месяцами.

В семье моей подруги по этому поводу даже завелась байка. Как-то раз ее отец пришел с работы и с грустным видом выбросил свою маску в мусорное ведро. Мама подруги спросила его: «Что случилось?» А он печально ответил: «Маска порвалась! Она служила мне верой и правдой с самой весны».

– Так почему надо своевременно менять маски? Потому что может произойти самозаражение, – объясняет врач. – В нашем организме, в том числе и в ротовой полости, живет условно патогенная микрофлора. При длительном контакте с маской возникает парниковый эффект. А это значит, что появляется благоприятная среда для роста и размножения вредных микроорганизмов. В результате возникает риск заражения.

Евгений Блюм советует тем, у кого есть возможность, использовать не маски, а респираторы. Потому что, во-первых, они лучше фильтруют воздух. А во-вторых, их можно носить дольше – от 12 часов до суток.