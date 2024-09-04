«Караван Единства» из Приаралья отправился в Астану Общество 4 сентября 2024 г. 0:28 107 Алибек Байшуленов собственный корреспондент по Кызылординской области Торжества в рамках регионального проекта «Караван Единства» начались с ритуала забора Воды – главного сакрального символа Игр. фото автора Церемония прошла на роднике в предгорье Каратау в Шиелийском районе в ущелье Сауыскандык – сакральной местности с древними петроглифами периода бронзового века. Это каньон с богатой историей археологического наследия, где в начале II тысячелетия до н. э. кочевники Великой степи оставили потомкам на скалах высеченные фрагменты из своей жизни, внеся неоценимый вклад в мировую духовность и культурное наследие. В живописном уголке природы возле нарядных юрт были организованы состязания по национальным видам игр, театрализованные представления с демонстрацией народных обычаев и обрядов, музыкальные номера с участием жыршы и термеши, развернуты выставки мастеров народных ремесел. Театрализованное действо состоялось в областном центре у монумента «Сыр Ана». Перед отправкой делегации на игры номадов посланцев области благословили аксакалы. В частности, успехов и побед нашим спортсменам пожелал заслуженный деятель РК, почетный гражданин Кызылординской области, известный режиссер Хусейн Амир-Темир. Глава региона Нурлыбек Налибаев вручил торсык с Водой лидеру каравана, именитому борцу, обладателю звания «Қазақстан Барысы» Максату Исагабылову. Напутствуя участников, аким области отметил, что 5-е Всемирные игры кочевников в Казахстане важны как для пропаганды национального спорта и здорового образа жизни, так и для расширения культурных и гуманитарных связей между братскими народами – наследниками кочевой цивилизации Великой степи. В борьбу за награды игр в трех видах спорта вступят четыре спортсмена из Приаралья. В культурной программе игр свое уникальное творчество в этноауле «Вселенная кочевников» представят творческие коллективы и мастера-ремесленники. Как рассказала участница проекта «Аламан құрақ», лидер проекта «Құрақ көрпе» по Кызылординской области Кулайхан Байжанова, главная цель уникального мероприятия, посвященного этническим видам спорта и традициям кочевых народов Центральной Азии, – возрождение, сохранение и популяризация культуры и наследия кочевых цивилизаций. – Мы покажем всему миру красоту прикладного искусства казахов, отражающую вековые традиции и глубокие символические образы древней степной культуры, – отметила мастерица. – В Астане из всех регионов страны соберутся 450 представительниц республиканского общественного движения «Аламан құрақ». У нас есть намерение установить новый рекорд для книги Гиннесса – расстелить в виде одного огромного ковра 450 корпе, вышитых в одинаковой технике, цветах и размерах. В прошлом году на День символов РК 500 метров наших корпеше вошли в Книгу рекордов Гиннесса Казахстана. В проекте участвуют 16 кызылординских куракшы разного возраста. Среди них ремесленницы почтенного возраста, студентки и даже ученица школы, которая уже не раз участвовала в крупных фестивалях и конкурсах. #игры кочевников #Приаралье #Караван единства