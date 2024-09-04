«Караван Единства» из Приаралья отправился в Астану

Церемония прошла на роднике в предгорье Каратау в Шиелийском районе в ущелье Сауыс­кандык – сакральной местности с древними петроглифами перио­да бронзового века. Это каньон с богатой историей археологичес­кого наследия, где в начале II тысячелетия до н. э. кочевники Великой степи оставили потомкам на скалах высеченные фрагменты из своей жизни, внеся неоценимый вклад в мировую духовность и культурное наследие.

В живописном уголке природы возле нарядных юрт были организованы состязания по национальным видам игр, теат­рализованные представления с демонстрацией народных обы­чаев и обрядов, музыкальные номера с участием жыршы и термеши, развернуты выставки мастеров народных ремесел.

Театрализованное действо состоялось в областном цент­ре у монумента «Сыр Ана». Перед отправкой делегации на игры номадов посланцев области благословили аксакалы. В частнос­ти, успехов и побед нашим спортс­менам пожелал заслуженный деятель РК, почетный гражданин Кызылординской области, известный режиссер Хусейн Амир-Темир.

Глава региона Нурлыбек Налибаев вручил торсык с Водой лидеру каравана, именитому борцу, обладателю звания «Қазақстан Барысы» Максату Исагабылову.

Напутствуя участников, аким области отметил, что 5-е Всемирные игры кочевников в Казахстане важны как для пропаганды национального спорта и здорового образа жизни, так и для расширения культурных и гуманитарных связей между братскими народами – наследниками кочевой цивилизации Великой степи. В борьбу за наг­рады игр в трех видах спорта вступят четыре спортсмена из Приаралья.

В культурной программе игр свое уникальное творчество в этноауле «Вселенная кочевников» представят творческие коллективы и мастера-ремесленники. Как рассказала участница проекта «Аламан құрақ», лидер проекта «Құрақ көрпе» по Кызылординской области Кулайхан Байжанова, главная цель уникального мероприятия, посвященного этническим видам спорта и традициям кочевых народов Цент­ральной Азии, – возрождение, сохранение и популяризация культуры и наследия кочевых цивилизаций.

– Мы покажем всему миру красоту прикладного искусства казахов, отражающую вековые традиции и глубокие символические образы древней степной культуры, – отметила мастерица. – В Астане из всех регионов страны соберутся 450 представительниц республиканского общественного движения «Аламан құрақ». У нас есть намерение установить новый рекорд для книги Гиннесса – расстелить в виде одного огромного ковра 450 корпе, вышитых в одинаковой технике, цветах и размерах. В прошлом году на День символов РК 500 метров наших корпеше вошли в Книгу рекордов Гиннесса Казахстана. В проекте участвуют 16 кызылординских куракшы разного возраста. Среди них ремесленницы почтенного возраста, студентки и даже ученица школы, которая уже не раз участвовала в крупных фес­тивалях и конкурсах.